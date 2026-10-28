El Ayuntamiento envía a Bomberos y Samur a Los Yébenes para ayudar en el accidente ferroviario en Toledo

1129176.1.260.149.20261028104732 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 'Desayunos Madrid' de Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado a Bomberos y Samur, que están "de camino" a la estación de Los Yébenes, para ayudar en el accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo.

Lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la salida de los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press. El primer edil se ha confesado "conmocionado" por las noticias que se van recibido "acerca de ese choque de los trenes en la estación de los Yébenes, donde desgraciadamente parece ser que ya hay víctimas mortales y también un gran número de heridos".

Los efectivos madrileños parten a Los Yébenes "para estar allí con sus compañeros de seguridad y emergencias y trabajar lo más rápido posible en el rescate de todas aquellas personas que puedan estar atrapadas, en la identificación de las personas en una situación tan difícil, tan dramática como ha sido este choque".

"Es momento de acompañar a los familiares, a los seres queridos, de estar junto a los servicios de emergencia, que estoy seguro de que estarán haciendo el mejor de los trabajos en un accidente que parece desde luego complicado porque parece que hay vagones que también han caído por terraplenes, aparte de otro completamente calcinado", ha trasladado.

El alcalde ha pedido informarse por canales oficiales. "Y estar en nuestro ánimo y en nuestro pensamiento con las personas que han fallecido, con los heridos y con los servicios de emergencia para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible y lo más rápido posible", ha instado.

El primer edil cree que es adecuado suspender la campaña, con agendas suspendidas como la de hoy. "Es la medida más que adecuada y más que razonable, sin saber todavía la entidad completa del accidente, pero sí presuponiendo que es un accidente gravísimo y que va a haber víctimas mortales y en un número elevado", se ha posicionado.