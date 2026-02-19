Ayuntamiento enviará a técnicos para verificar que las podas de árboles por parte de Adif en Atocha son las autorizadas

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que enviará a técnicos de zonas verdes para verificar que las podas de árboles por parte de Adif en Atocha son las autorizadas.

Es la respuesta del Gobierno después de que vecinos de Méndez Álvaro y colectivos que integran la Mesa Ciudadana del Árbol hayan denunciado públicamente la "masacre" de ejemplares maduros que se está llevando a cabo en el marco de las obras que acomete Adif para la construcción de la estación pasante de Atocha.

Carabante ha asegurado que el Ayuntamiento actúa igual tanto en talas como en podas buscando "la mínima afección al arbolado siempre". "Se trata de una obra de interés general esta remodelación de Atocha y, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid está a disposición de otorgar las autorizaciones para las podas", ha explicado, que ha pasado a poner el foco en el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando "anunció que no iba a talar ni un solo árbol en la estación de Atocha sino que los iba a podar".

"Nosotros lo que sí vamos a estar es muy atentos a que se cumplan las autorizaciones de Ayuntamiento de Madrid, que son de poda y no de tala", tras advertir de las consecuencias de unas "podas excesivas" en el arbolado. "Vamos a dar instrucciones a los servicios técnicos de zonas verdes para que se personen en el entorno de Atocha para verificar si las podas que se están ejecutando son conforme a las autorizaciones otorgadas por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha indicado.

Carabante ha pasado a subrayar que el equipo de Gobierno "siempre dice y hace lo mismo", esto es, "minimizar las afecciones cuando hay que ir a tala de los árboles porque hay circunstancias de seguridad o de interés general como consecuencia de ejecución de infraestructuras, pero la oposición no puede decir lo mismo".

SIN "UNA SOLA DECLARACIÓN" DE MAESTRE Y MAROTO

"Yo estoy seguro de que si esta poda masiva que se está llevando a cabo en el entorno de Atocha la estuviera haciendo este equipo de Gobierno o la Comunidad de Madrid estaríamos viendo a Rita Maestre (Más Madrid) y a Reyes Maroto (PSOE) encadenadas a cualquier de los árboles afectados o con las camisetas que normalmente sacan del armario.

Echa en falta "en este caso una sola declaración". "Y no han llamado ni al presidente de Adif ni al ministro 'terrorista climático', como sí dijeron al alcalde de Madrid. Tampoco han dicho que esto es un atentado contra el medio ambiente, como han hecho cada vez que ha habido una afectación como consecuencia de una obra del arbolado en la ciudad de Madrid", ha continuado.