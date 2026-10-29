El Ayuntamiento envió 200 efectivos, con Samur aún en Atocha, y parte tienen que recibir atención psicológica

La primera teniente de alcalde, Inmaculada Sanz (c), durante el pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio por las víctimas - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado que el Ayuntamiento de Madrid envió a la zona de la catástrofe ferroviaria más de 200 efectivos, con el Samur aún en Atocha, y con "una muy buena parte de los intervinientes, de bomberos, de efectivos de salud, protección civil, recibiendo atención psicológica por lo que allí han visto".

Tras elogiar su "trabajo absolutamente extraordinario", Inma Sanz ha cuantificado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en más de 200 efectivos, entre Bomberos, Samur-Protección Civil y Samur Social, los que han actuado en el accidente. Los primeros en llegar fueron un centenar, para luego duplicar este número.

En el caso de bomberos han sido veinte equipos, con sus correspondientes relevos y vehículos, dos especializados en múltiples víctimas, con dos bombas, un vehículo de rescate y también de mando.

Samur-Protección Civil ha desplegado un dispositivo de 24 ambulancias, entre básicas y avanzadas, lo que significa "más de la mitad de un operativo ordinario de lo que hay en la ciudad de Madrid cualquier día", más vehículos de mando y dos camiones de catástrofes.

Igualmente Samur-Protección Civil se desplegó en la sala de crisis de Atocha con nueve psicólogos, coordinados bajo la dirección de la emergencia, en este caso el consorcio de bomberos de Toledo.

REGRESO A LAS 5 DE LA MADRUGADA

Esta pasada noche los bomberos madrileños han seguido trabajando en la zona, prestando servicio de rescate de víctimas, trabajando en la maniobra de elevación de los vagones mediante grúas de gran tonelaje y en la búsqueda de las últimas víctimas.

"Sobre las 5 de la mañana han regresado a Madrid las últimas dotaciones de nuestros bomberos, una vez que ya nos dijeron desde la dirección de la emergencia que ya se podían hacer ellos cargo de lo que quedaba", ha explicado Sanz.

En cuanto a la sala de crisis de Atocha, Samur mantiene equipos de atención psicosocial en estos momentos allí. A lo largo del día de ayer en este punto se atendieron a 18 pasajeros de los trenes accidentados, todos leves, y se realizaron dos traslados.

El equipo de psicólogos, junto con Summa y Cruz Roja, atendieron a un total de 89 familiares de los pasajeros mientras que en Urda efectivos del Samur estuvieron trabajando en el rescate, la atención sanitaria de víctimas y llevaron a cabo cinco traslados a hospitales de distintos puntos de Castilla-La Mancha.

La práctica totalidad de los efectivos se retiraron a mediodía, salvo una unidad que se ha mantenido siempre adosada a bomberos. Dicha unidad ha regresado a Madrid de madrugada junto a los bomberos.

El Samur Social también fue activado en el punto de atención a familiares habilitado en la estación de Atocha compuesto por dos unidades móviles, dos auxiliares de servicios sociales, dos psicólogos, dos trabajadores sociales, una coordinadora y un mando municipal. Han realizado la filiación de 155 familiares y allegados de los pasajeros y han realizado siete intervenciones psicológicas ante situaciones de crisis.

Además se han llevado a cabo un total de 41 afiliaciones de personas ilesas o heridas leves que llegaron en dos autobuses procedentes de Toledo o por sus propios medios. Esta mañana se ha acordado que la atención psicológica se asuma por parte de Renfe e Iryo.

No obstante están en el punto dos auxiliares de servicios sociales, una psicóloga y un mando municipal de Samur, que atenderán a las personas que lleguen a la sala habilitada para los pacientes.

"DESPLIEGUE ABSOLUTAMENTE EXTRAORDINARIO"

"Es un despliegue absolutamente extraordinario, como requería esta terrible emergencia", ha resumido la vicealcaldesa, que ha vuelto a trasladar las condolencias de la Corporación "ante esta terrible tragedia que ha golpeado de manera tan directa, donde va a haber muchos madrileños afectados, lamentablemente, como el resto de compatriotas y de vecinos del extranjero".

Sanz, en una comparecencia de prensa con las banderas con pendones negros en señal de luto, se ha comprometido en nombre del Ayuntamiento a "seguir haciendo todo lo que esté en la mano para tratar de paliar los efectos de esta terrible emergencia que ha sacudido al país con un profundísimo dolor, con una profunda tristeza, y tratando de acompañar a las familias en estos momentos tan terribles".