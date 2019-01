Ayuntamiento esgrime razones técnicas en el retraso de las cámaras en Tetuán y no confirma que lleguen antes de mayo

Publicado 22/01/2019 12:15:18 CET

Paloma García Romero carga contra las "excusas", desde la complejidad técnica hasta evitar un 'Gran Hermano', cuando Sabanés sí ha instalado ya las 115 cámaras de Madrid Central

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Vázquez, ha esgrimido problemas técnicos sobrevenidos para justificar el retraso en la instalación de las cámaras de videovigilancia en el barrio de Bellas Vistas, en el distrito de Tetuán, y no ha podido confirmar que estén listas antes de que termine la legislatura.

La concejala del PP Paloma García Romero ha recordado que han pasado dos años, en febrero de 2017, desde que la Junta de Tetuán aprobó la instalación de esas cámaras. Desde entonces el equipo del área de Salud, Seguridad y Emergencias ha ido dando "un conjunto de excusas", como que "no había presupuesto, la regla de gasto, que era un procedimiento muy complicado o que si se quería vivir como con un 'Gran Hermano'", ha señalado García Romero en la comisión del ramo.

Paloma García Romero ha contrastado la situación de Bellas Vistas con las de las 115 cámaras de Madrid Central, aún no operativas. "¿Para (la delegada de Medio Ambiente y Movilidad) Inés Sabanés no ha sido difícil? ¿Para ella no hay 'Gran Hermano'? Va a ser que ella es mejor gestora que usted (al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero", ha espetado.

Cree que detrás hay una situación de "voluntad política" y que "pasan olímpicamente" de instalar las cámaras en Bellas Vistas. "Estamos haciendo todo lo posible para instalarlas lo antes posible", ha contestado Daniel Vázquez al ser preguntado si estarán las cámaras antes de que finalice el mandato. El coordinador ha asegurado que se trata de un "procedimiento complicado"

Daniel Vázquez ha concretado que esperan tener antes del 31 de enero el estudio técnico, que tuvo que ser replanteado cuando a finales de diciembre surgieron problemas técnicos relativos a la ubicación de las cámaras, los soportes y su seguridad. Una vez que se tenga el estudio se iniciará la tramitación de la contratación "para tener instaladas las cámaras lo antes posible". "Ni que fuera una instalación de la NASA", ha remachado la concejala del PP Inmaculada Sanz.