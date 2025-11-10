El Ayuntamiento espera ingresar 814.000 euros en 2026 por infracciones urbanísticas, un centenar por incumplir la ITE

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid prevé ingresar 814.395 euros el próximo ejercicio por infracciones urbanísticas, parte procedente del centenar estimado de expedientes sancionadores por incumplir la Inspección Técnica de Edificios (ITE), recoge el proyecto de presupuestos de 2026, consultado por Europa Press.

En esos más de 814.000 euros está previsto iniciar 170 expedientes de multas coercitivas o sancionadores por infracciones urbanísticas relacionadas con el restablecimiento de la Legalidad Urbanística y una treintena por el incumplimiento del deber de conservación de las edificaciones.

Esos 814.000 euros suponen 82.213 euros más que en 2025, cuando se ingresaron 732.182 euros por el mismo concepto. Así, el Consistorio madrileño englobará unos 300 expedientes sancionadores o de multas coercitivas sumando estas tres categorías de la disciplina urbanística, como se desprende del proyecto de cuentas para 2026.

Más allá de las multas, el Ayuntamiento también prevé ingresar 18,8 millones de euros por las tasas correspondientes a las licencias urbanísticas --10,1 millones por licencias y 6,2 millones por declaraciones responsables--. Se sumarán además 8,2 millones en concepto de ingresos en la categoría de aprovechamientos urbanísticos y 27,6 millones por actuaciones de particulares en obras de urbanización.