El Ayuntamiento espera publicar en septiembre los pliegos de licitación del auditorio del Parque Juan Carlos I

Archivo - El Parque Juan Carlos I, a 29 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid espera publicar en septiembre los pliegos de licitación para la recuperación del auditorio del Parque Juan Carlos I en el distrito de Barajas, cerrado desde 2008 y por el que han pasado agrupaciones de la talla de Guns N'Roses.

"Tras un largo, muy largo periodo de trabajo, estamos ya finalizando los detalles de los pliegos de licitación, que esperamos que puedan ser publicados en septiembre", ha señalado este martes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la comisión del ramo.

La delegada ha explicado que los plazos posteriores estarán condicionados por el propio procedimiento de licitación y por las posibles alegaciones que puedan presentarse, por lo que ha evitado ofrecer una fecha concreta para la adjudicación.

No obstante, ha calculado que las obras podrían prolongarse durante "un par de años", si bien el calendario definitivo dependerá de la tramitación del concurso, su adjudicación y el posterior desarrollo de los trabajos.

Fuentes del Área han confirmado a Europa Press que la operación se articulará mediante concesión demanial por concurrencia competitiva, una figura que permite que un bien de titularidad pública pase a tener un uso o aprovechamiento privativo durante un determinado tiempo.

La delegada ha precisado durante la sesión que el Ayuntamiento plantea una fórmula de "colaboración público-privada" para sacar adelante el auditorio y evitar que su recuperación resulte "especialmente onerosa" para las arcas municipales.

La responsable del Área de Cultura, Turismo y Deporte ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal sobre la remodelación anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad.