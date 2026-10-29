El Ayuntamiento espera que Trinidad levante la acampada y si no adoptarán "todas las actuaciones jurídicas oportunas"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, espera que la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, levante la acampada de Sol para poder "recuperar la normalidad lo antes posible" y, si no fuese así, adoptarían "todas las actuaciones oportunas en el ámbito jurídico".

"Es lo que nos queda si no se tomaran decisiones para levantar esa acampada", ha señalado la también delegada de Seguridad y Emergencias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Contra quien ya es seguro que actuarán es contra el dimitido Francisco Martín, como anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El exdelegado del Gobierno contestó este martes al requerimiento enviado por el Ayuntamiento para el levantamiento de la acampada en la que "probablemente fue la última de sus actuaciones" al frente de este cargo institucional.

MARTÍN CONTESTA PERO DA UNA RESPUESTA QUE "NO SIRVE"

La contestación de Martín "no da respuesta a las demandas del Ayuntamiento de Madrid porque lo que viene a decir es que entiende que no hay inactividad y, básicamente, que no pensaba hacer nada al respecto", ha trasladado Sanz. Es por eso que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando esa respuesta en detalle para ver los siguientes pasos a dar.

"Es verdad que hay una contestación expresa pero que no sirve para dar solución al problema que en estos momentos siguen teniendo los comerciantes del Sol, problemas de seguridad, de insalubridad. Lo tienen nuestros servicios jurídicos, están estudiando exactamente cuáles son los siguientes pasos a dar, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito penal, como así anunciamos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid", ha declarado Sanz.

También ha señalado que con la llegada de Trinidad espera "que recapaciten y que puedan adoptar las medidas necesarias para que esa acampada se levante lo antes posible". Lo que ha dejado claro es que "este Ayuntamiento no va a parar hasta que se levante esa acampada porque es ilegal y porque está perjudicando de manera muy seria a los ciudadanos y a los comerciantes de esa zona".

"Si no se produce una actuación en los próximos días para levantar la acampada tomaremos todas las medidas necesarias en el ámbito judicial, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal", ha advertido.