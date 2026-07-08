El Ayuntamiento estudia una ampliación en los aforos de discotecas y salas de ocio conforme a los criterios de seguridad

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MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado que estudian una ampliación en los aforos de discotecas, locales y pequeñas salas de ocio nocturno --especialmente los antiguos-- conforme a los criterios actuales de seguridad, teniendo en cuenta la evolución de la normativa y de la tecnología.

"Es una cuestión que hemos analizado con la Comunidad de Madrid y que sigue sobre la mesa la posibilidad de adecuar los aforos urbanísticos a los aforos de seguridad", ha asegurado Carabante durante su visita este miércoles a los trabajos en el viaducto de la calle Bailén que permitirá la renovación de los vinilos que protegen las pantallas.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que la Plataforma por el Ocio de Madrid reclamase este martes a la Comunidad de Madrid una nueva Ley de Espectáculos que vaya más allá de los grandes eventos en la capital y brinde seguridad jurídica a las pymes y las pequeñas salas fijando criterios objetivos de seguridad para el cálculo de aforos, entre otras medidas.

Carabante ha recordado que la Comunidad trabaja por modificar la LEPAR con el objetivo de "flexibilizar" la norma para dar a los ayuntamientos "mayor capacidad de autorización" de eventos.

"Existe la posibilidad de incrementarlo especialmente en aquellos locales más antiguos que tienen en la licencia un aforo determinado", ha puntualizado, debido a que estos locales mantienen un límite de capacidad fijado cuando obtuvieron su licencia, aunque después hayan incorporado mejoras técnicas como detectores de humo o salidas de emergencias que permitirían acoger a un mayor número de personas-

Al hilo, Carabante ha señalado que por el momento "no es posible" hacerlo en la ciudad de Madrid como consecuencia de la normativa porque los aforos están contemplados en las licencias y son "de obligado cumplimento".