El Ayuntamiento estudia con Avalmadrid "fórmulas de colaboración" para establecer "líneas de crédito"

Almeida: "Decir que no se ha cometido ningún error, no es ninguna postura realista"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid se encuentra estudiando con Avalmadrid "fórmulas de colaboración" para establecer "líneas de crédito" o de avales, ha avanzado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Se trata de una de las medidas que se contempla aprobar este miércoles en la Junta de Gobierno, que ya avanzó la vicealcaldesa, Begoña Villacís, conllevaría un paquete de unas 50 medidas de carácter económico para la capital.

"Son medidas que se están pilotando desde el área de Economía y queremos actuar en dos líneas, por un lado generar canales de asesoramiento, porque recibimos tanto volumen de cosas que es difícil saber dónde acudir , y en segundo lugar líneas concretas como fortalecer mercados municipales", ha indicado el regidor matritense.

En lo que respecta al pleno extraordinario en el que el Gobierno municipal rendirá cuentas de su gestión la frente de la crisis del Covid-19, Martínez-Almeida ha indicado que se está estudiando la "mejor forma de realizarlo", y que "bien puede ser parte presencial o parte telemático".

Para llevarlo a cabo, están viendo "el ejemplo del Congreso de los Diputados", por lo que piensa que en el Pleno podría haber una parte "muy pequeña" de cada grupo municipal y el resto que lo pueda continuar de forma telemática.

"YO HE COMETIDO ERRORES"

Entiende Almeida que en esta circunstancia, "de una forma u otra es bueno que se rindan cuentas por parte del gobierno". "Decir que no se ha cometido ningún error, no es ninguna postura realista. Yo he cometido errores, y se pueden hacer determinas propuestas y determinadas críticas. Lo ha reconocido el gobierno", ha expresado.

El alcalde ha negado que no haya lealtad entre los dos partidos, PP y Cs, que componen el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que está llevando a cabo "un esfuerzo brutal por atajar esta pandemia". "Los datos invitan a la esperanza, y esto no se podría haber hecho si no hay un gobierno que trabaja en la misma situación", ha precisado.

Así, ha indicado que tanto Villacís como él entienden que en esta situación únicamente deben "lealtad a los madrileños", y no a uno u otro partido político.