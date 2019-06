El Ayuntamiento fija mínimos del 32% para los paros de la planta de triaje de Valdemingómez, que arranca este martes

Publicado 04/06/2019 7:09:40 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha fijado servicios mínimos del 32 por ciento de cara a los paros indefinidos de la planta de Las Dehesas, dedicada al triaje, en el parque tecnológico de Valdemingómez, una protesta que arranca este martes.

Están llamados a los paros parciales convocados por los sindicatos UGT y CC.OO. los trabajadores de la empresa Hisconsa. Están convocados para todos los días desde este martes de 12 a 13 horas y de 18 a 19 horas.

En el decreto, firmado por la delegada en funciones de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que en las huelgas que se producen en servicios esenciales de la comunidad "debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios o destinatarios de aquellos".

El Ayuntamiento destaca la "esencialidad del servicio". "El personal convocado a la huelga afecta directamente al funcionamiento de las líneas de tratamiento de la planta, no pudiendo operar éstas sin los triadores correspondientes. El no funcionamiento total de las líneas de triaje durante los paros supone que no pueda llegar a tratarse la totalidad del residuo asignado a esta instalación por parte de los servicios municipales", indican desde el Consistorio.

La Administración apunta a consecuencias medioambientales, "de riesgo para la salubridad en el Parque Tecnológico de Valdemingómez motivado por el fomento de especies animales en el entorno de los residuos almacenados, con las posibles afecciones por enfermedades y molestias ocasionadas por olores en los vecindarios cercanos al dejar de tratar residuos durante más de una jornada, dado el carácter indefinido". A lo que añaden que, de prolongarse en el tiempo, podría llegar a limitar la recogida de los residuos de las calles.

En el decretro se hace constancia de un informe de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, firmado el pasado de 29 de mayo, en el que se indica que el no tratamiento de residuos procedentes de la bolsa amarilla y de los residuos de la bolsa de restos "resultaría incompatible con el derecho de los ciudadanos a que las autoridades adopten todas las medidas encaminadas a la preservación de la salud pública".

El área de Medio Ambiente destaca que, "dada la coincidencia de la huelga con la celebración de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, inmediatamente anterior, que implica la generación de ingentes

cantidades de residuos de la bolsa amarilla y restos a tratar en la planta de Las Dehesas, supone un efecto multiplicador de las consecuencias negativas de la huelga sobre el medio ambiente".

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento señala la necesidad de disponer de unos servicios mínimos que garanticen que, al menos durante los paros opere una línea de tratamiento de envases, con la dotación adecuada del personal de triaje, lo que implica establecer unos mínimos de diez puestos de triaje, que representan el 32 por ciento del total de los puestos existentes --doce triadores en las líneas de restos y

diecinueve triadores en las líneas de envase--.