El Ayuntamiento garantiza que protegerán a los vecinos de las molestias que pueda ocasionar la F1: "Estaremos atentos"

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Anton - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

Asegura que velarán porque se cumpla la normativa tanto en materia de ruido como de movilidad MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que el Consistorio velará por el cumplimiento de la normativa para proteger a los vecinos de las molestias derivadas de la celebración de la Fórmula 1 en Madrid, especialmente en materia de ruido y movilidad.

Carabante ha explicado que el documento de evaluación ambiental establece las prescripciones que deberán cumplir Ifema y la Fórmula 1 para minimizar el impacto acústico, incluyendo medidas mitigadoras y correctoras.

"Estaremos atentos, como hacemos siempre, a que se cumpla la normativa", ha afirmado tras visitar La Rosaleda del Retiro el delegado, quien ha precisado que el impacto acústico se concentrará en tres días y durante tres horas cada jornada, además en horario no nocturno. Por este motivo, ha señalado, los niveles de ruido permitidos son superiores a los establecidos durante la noche.

El Ayuntamiento también ha previsto un plan de movilidad para reducir las molestias en el entorno. Según Carabante, tres de cada cuatro asistentes al circuito llegarán en transporte público, lo que permitirá, a su juicio, minimizar el impacto sobre los vecinos.

"El Ayuntamiento de Madrid va a proteger a esos vecinos, cumpliendo con esa normativa desde el punto de vista de la mitigación de los ruidos y también desde el punto de vista de ese plan de movilidad", ha defendido.

Carabante ha reivindicado además el impacto económico y turístico de la competición, que prevé reunir a 350.000 personas y generar 8.000 empleos directos y 450 millones de euros para Madrid. "Es un evento que coloca a Madrid en el epicentro de los grandes eventos deportivos, culturales y turísticos", ha señalado.