El Ayuntamiento habilita desde este miércoles una oficina virtual de nuevos desarrollos urbanísticos

Cañaveral - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid habilita desde este miércoles 1 de julio una oficina virtual de nuevos desarrollos urbanísticos para impulsarlos y agilizar la puesta en valor del suelo, como anunciará el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, el último del mandato.

Articulada a través de la web Madrid Crece, la nueva oficina virtual nace como un espacio de información oficial y verificada sobre los nuevos ámbitos urbanísticos. Con ella el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía y de los profesionales del urbanismo una visión global de los nuevos desarrollos mediante indicadores sobre el número de viviendas previstas, las zonas verdes, los equipamientos dotacionales y las superficies destinadas a oficinas y actividad comercial que incorporarán estos ámbitos una vez finalizados.

Madrid Crece se pone en marcha con la integración de la información de diez ámbitos que constituyen la principal reserva de nuevas viviendas con las que contará la capital en los próximos años y que ya se encuentran en desarrollo: Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros, El Cañaveral, Valdecarros, Madrid Nuevo Norte, Arroyo Butarque, Paseo de la Ermita del Santo, Solana de Valdebebas y las instalaciones militares de Campamento.

Estos diez nuevos desarrollos suman un total de 154.192 viviendas, un total de 173,6 millones de metros cuadrados de zonas verdes, 7,7 millones de metros cuadrados de equipamientos y 3,9 de comercios y oficinas.