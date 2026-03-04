El Ayuntamiento inaugura en Retiro la exposición 'Mujeres leyendas del deporte' con 70 piezas de referentes femeninos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado este miércoles en la Junta Municipal de Retiro la exposición 'Mujeres leyendas del deporte', una muestra que recorre la historia del deporte femenino y reúne 70 piezas de grandes deportistas nacionales e internacionales en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa, tal y como ha indicado el Consistorio en un comunicado, ha sido presentada en la Sala Maruja Mallo por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, acompañados por la concejala del distrito, Andrea Levy.

La exposición, propiedad del Museo del Deporte, realiza un recorrido por la historia del deporte femenino español y mundial a través de 70 piezas icónicas pertenecientes a campeonas como Carolina Marín, Blanca Fernández Ochoa, María Pérez, Lydia Valentín o Teresa Perales, así como figuras internacionales como Simone Biles o Megan Rapinoe.

Entre los objetos expuestos se encuentran, entre otros, el maillot con el que Lydia Valentín consiguió medallas en tres Juegos Olímpicos consecutivos, el top de la atleta María Pérez con el que logró el oro olímpico en marcha junto a Álvaro Martín en París 2024 o los esquís de Blanca Fernández Ochoa, primera española en subir a un podio olímpico.

También se exhibe un bañador de Teresa Perales, la deportista paralímpica más laureada de España con 28 medallas en Juegos Paralímpicos, así como piezas de leyendas internacionales como un maillot de Simone Biles o la camiseta con la que Megan Rapinoe se proclamó campeona del mundo con Estados Unidos en 2019.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 27 de marzo en horario de 10 a 20 horas y cuenta con audioguías accesibles mediante códigos QR narradas por periodistas deportivas como María Escario, Olga Viza o Paloma del Río.

Esta iniciativa forma parte de la programación impulsada por el Ayuntamiento para visibilizar el papel de las mujeres en el deporte y fomentar la práctica deportiva, especialmente entre las jóvenes, en línea con las medidas recogidas en la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid 2025-2028.

CHARLAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Además de la exposición, el Área Delegada de Deporte ha organizado durante todo el mes de marzo diferentes actividades y charlas con deportistas de élite.

El programa incluye, entre otras propuestas, talleres y sesiones prácticas con figuras como la extenista Vivi Ruano, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro o la remera Greta González, que participarán en encuentros con estudiantes y usuarios de centros deportivos municipales.

Entre las actividades previstas figura también un taller de autoprotección en el Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde, organizado junto a la Federación Madrileña de Lucha, así como una sesión de remo en el Estanque del Retiro coordinada con la Federación Madrileña de Remo.

A estas iniciativas se sumarán diferentes propuestas deportivas gratuitas en centros deportivos municipales de varios distritos de la capital. Entre ellas se incluyen sesiones de entrenamiento en suspensión y aerofitness en Villa de Vallecas, actividades acuáticas como pilates o fitness acuático en Chamartín y Villa de Vallecas, así como sesiones de entrenamiento propioceptivo.

Asimismo, se celebrarán torneos de pádel y pickleball en Vicálvaro y competiciones de fútbol sala y fútbol 7 en Carabanchel, además de jornadas específicas como una sesión de tecnificación de fútbol sala para niñas de entre 7 y 17 años en Villa de Vallecas o una actividad de barré en el distrito de Chamartín.