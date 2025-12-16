Archivo - Zona de carga y descarga para aparcar en la capital de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento incentivará la renovación por vehículos eléctricos para el reparto de mercancías en horario nocturno, desde las 21.00 y hasta las 07.00 horas, una de las iniciativas incluidas dentro de la actualización de la Estrategia para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) Madrid 360, aprobada en 2022.

Esta descarga nocturna respetuosa tiene como destino ubicaciones sin afección a la población residente, ha informado en un comunicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

El objetivo es "reducir la presión logística en horario comercial, la mejora de la movilidad durante el día y el incentivo a la renovación de la flota de estos vehículos". El Ayuntamiento ha calculado que con dos viajes fuera de las horas punta se eliminan siete viajes en los momentos de mayor congestión vial.

El Consistorio trabaja en la optimización dinámica de los horarios, una medida que incluirá la reducción del horario de las plazas de carga y descarga menos utilizadas. Muchas de estas reservas tienen horario partido, de 08.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, lo que genera "ineficiencias ya que cada vez más comercios tienen horario continuo".

La estrategia contempla suprimir el horario de tarde o reducirlo, dejando libre este espacio en la vía pública para dedicarlo al aparcamiento general. La concreción de esta medida se realizará tras analizar cada caso, especialmente en zonas con alta presencia de restaurantes.

NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL EN LA APP MADRID DUM 360

En octubre de 2022 se activó la app Madrid DUM 360, con un periodo de prueba que concluyó en septiembre de 2023. El número de usuarios es superior a los 131.000, con un crecimiento progresivo desde su creación. Este sistema ha gestionado casi 11,5 millones de operaciones de carga y descarga desde el inicio, con un promedio de 2,5 operaciones por usuario al día.

En estos tres años se ha reducido un 73% el uso de vehículos sin distintivo y un 42% el de vehículos con distintivo ambiental B, mientras que ha aumentado en un 71% los vehículos Cero Emisiones y un 25%, los vehículos ECO, ha indicado el Consistorio.

El Ayuntamiento incorporará ahora nuevas funcionalidades como las notificaciones en tiempo real que "faciliten la gestión de rutas y entregas y fortalezcan la digitalización de la logística urbana".

MÁS TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS MENOS CONTAMINANTES

Y para fomentar los vehículos menos contaminantes se propone mantener el mayor tiempo de estacionamiento para los vehículos ECO (un 50% más) y para los Cero Emisiones (un 100% más), junto a una mayor ventana de reparto.

Igualmente se avanzará en la adaptación del tiempo máximo de estacionamiento según el sector. Por ejemplo, se propone ampliar el máximo de 45 minutos permitido para los camiones botelleros en el distrito Centro y se valorará la reducción del límite a 30 minutos para el resto de los sectores. Con esta medida, se optimizará la rotación de vehículos según las necesidades de cada sector y se aprovechará de manera eficiente el espacio.

En paralelo, el Ayuntamiento dará continuidad al Plan de Ayudas Cambia 360 para los profesionales de la distribución urbana de mercancías teniendo en cuenta que la carga y descarga contribuye al 28,4% de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y al 16,9% del CO2 del sector transporte.

Los barrios con un mayor número de operaciones en zonas de carga y descarga son Recoletos, Castellana, Lista y Goya (Salamanca), Trafalgar, Gaztambide y Arapiles (Chamberí), Embajadores (Centro), Argüelles (Moncloa-Aravaca) y Cuatro Caminos (Tetuán).

El área se ha comprometido a seguir dialogando con operadores, fabricantes, asociaciones empresariales, comercios y ciudadanía, unido a una apuesta por la digitalización integral del sistema DUM con tecnologías novedosas que faciliten una gestión avanzada, eficiente y predictiva.

En este contexto, Madrid participa en proyectos como Unchain o Mobilities for EU, orientados a desarrollar soluciones digitales de última generación teniendo en cuenta que la distribución urbana de mercancías representa el 11% del parque circulante en Madrid, genera el 6% del PIB de la región y emplea a 120.000 personas.

En la ciudad, con datos del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se registran aproximadamente 45.000 operaciones de carga y descarga diarias. Esto se traduce en plazas: en 2022 había 8.239 en 2.660 zonas mientras que en abril de 2025 se alcanzaron las 8.938, un 8% más.