El Ayuntamiento incorpora a su Plan de Industria el videojuego, sector que genera un impacto de 1.200 millones en Madrid

Archivo - Prorrogado el contrato del Campus del Videojuego con 1,5 millones por ser una industria de alto valor para Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado el Marco de Acción para el impulso del sector del videojuego y los eSports en Madrid 2026-2027 al Plan de Industria 2025-2027, una actividad que en Madrid genera un impacto económico directo superior a los 1.200 millones de euros.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha precisado que la propuesta de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ayuda a impulsar así a una de las ramas culturales "más importantes" y de mayor crecimiento a escala global, "tanto por su capacidad para generar empleo cualificado como también por el efecto tractor que tiene sobre la innovación y la economía".

El marco de acción aborda cinco grandes ejes: el desarrollo del ecosistema de videojuegos y eSports; la captación, retención y desarrollo de talento, incluyendo acuerdos con universidades y programas formativos; el posicionamiento internacional para reforzar la presencia de Madrid en ferias y eventos y atraer empresas y competiciones; la generación y consolidación de una comunidad del videojuego en Madrid, y el uso de la gamificación y las tecnologías del videojuego en ámbitos económicos y sociales.

El videojuego es, actualmente, la principal industria del entretenimiento a nivel global. A cierre de 2024, la facturación mundial del sector alcanzó los 213.000 millones de dólares. En este contexto internacional, Madrid se ha consolidado como referente en Europa y como un destino atractivo para la inversión y para la implantación de compañías del sector.

El ecosistema madrileño agrupa a más de 240 empresas activas y suma 6.500 personas empleadas en el ámbito del videojuego. Madrid también dispone de una oferta formativa especializada, con diez universidades, más de 30 centros específicos y más de 40 programas relacionados con el videojuego.

"Seguimos fortaleciendo esta apuesta que ya llevamos haciendo durante los últimos años para una industria que ya se ha consolidado en Madrid como un factor de atracción y de retención de talento", ha subrayado Sanz.

MADRID IN GAME

Dentro de este ámbito destaca Madrid in Game, formado por un clúster que integra a más de 70 empresas y por el Campus del Videojuego, "una iniciativa pionera en Europa".

Ubicado en Casa de Campo, el campus cuenta con una superficie de 4.500 metros cuadrados y cuatro pabellones multifuncionales destinados al trabajo y desarrollo de los emprendedores, al entretenimiento, a las experiencias inmersivas y a potenciar el talento joven.

Desde su puesta en marcha en 2022, las empresas del sector instaladas en Madrid continúan creciendo, las compañías internacionales abren delegaciones y los emprendedores encuentran un entorno propicio para construir sus proyectos empresariales.

Precisamente, el programa de emprendimiento de Madrid in Game, Start IN UP, ha celebrado seis ediciones en las que se han impulsado 312 proyectos y se han creado 258 empleos directos en startups.