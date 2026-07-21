El Ayuntamiento incorporará 210 bomberos más en 2027 frente a las críticas de "explotación laboral" de Más Madrid

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un restaurante, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado hoy en la extinción de un incendio declarado en un restaurante situado en la calle Bravo M - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha remarcado que el Ayuntamiento incorporará 210 efectivos más en el Cuerpo de Bomberos en 2027 y dispone de un presupuesto que aumenta un 48%, unos datos que responden a las críticas de "explotación laboral" de Más Madrid.

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha descrito en el Pleno de Cibeles una plantilla "reventada" por culpa del Gobierno municipal. "En 2020 prometieron 1.700 efectivos y hoy son 1.500 y pretenden llenar ese agujero con unas jornadas de 72 horas semanales. Eso no es gestión, eso es explotación laboral", ha condenado.

"Los bomberos se juegan la vida llegando a incendios sin haber dormido. Y ustedes lo saben, igual quelas jubilaciones sin cubrir y sin contemplar el crecimiento demográfico de Madrid", ha continuado Montejo. "Ahora ustedes han obligado a los bomberos a una querella contra el Ayuntamiento por delitos contra los derechos de los trabajadores", ha remachado, tras recordar el "cese del director general de bomberos el pasado junio", quien "rebajaba los estándares operativos para legalizar la situación en la que se encontraban incumpliendo sus propias normas".

Sanz ha contestado en Cibeles con datos. "Solamente este año el Ayuntamiento de Madrid ha incorporado más bomberos que en los cuatro años que ustedes gobernaron esta ciudad, con 200 bomberos frente a 85", ha lanzado, para acusar a Más Madrid de caer durante su gobierno en la "negligencia".

"Durante su efímero mandato los bomberos municipales no dejaron de protestar, les dimitió toda la cúpula de bomberos por 'sus purgas estalinistas', además de señalarles la falta de medios por precariedad, les llegaron a acusar de dejarles 'al borde del colapso'. Y eso es lo que hemos tenido que revertir a lo largo de todos estos años", ha continuado Sanz.

La vicealcaldesa ha aprovechado para felicitar a los bomberos por su "extraordinario trabajo" en las últimas horas "dando una elección y un ejemplo al mundo de cómo se organizan eventos con más de 2 millones de personas en la calle sin un solo incidente de gravedad".

REFUERZOS DE PERSONAL

La delegada ha recordado que en la última Junta de Gobierno se aprobó un refuerzo de 974 plazas para los servicios de seguridad y emergencias, de las cuales más de 750 son de turno libre. De ellas 195 son para bomberos.

A los que ha sumado que desde el año 2020 se han incorporado 413 bomberos a la plantilla, aumentando casi un 10% el número de efectivos. "Nunca jamás este Ayuntamiento había tenido un refuerzo tan importante en el número de efectivos de los Cuerpos de Seguridad y Emergencias", ha remarcado.

En este año 2026 se han incorporado 187 "pero es que en el año 2027 se van a incorporar otros 210 efectivos al cuerpo de bomberos, insisto algo que no había ocurrido jamás en tan poco tiempo frente a sus 85", se ha dirigido a Más Madrid.