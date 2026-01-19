Ayuntamiento incorporará 278 trabajadores a los Servicios Sociales, 60 de ellos para la gestión de las Tarjetas Familia

Archivo - El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, clausura la Jornada de Emergencias Sociales - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid incorporará en el mandato 278 trabajadores a los Servicios Sociales, entre ellos 60 para la gestión de las Tarjetas Familia, unidos a los 101 auxiliares de puestos de nueva creación y 40 coordinadores técnicos, que corresponden a cada uno de los centros de Servicios Sociales, ha informado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en la comisión del ramo ante una pregunta del PSOE.

"Eso está en el modelo que aprobamos por consenso del Plan Estratégico de Servicios Sociales", ha defendido el delegado, que ha comenzado su intervención lamentando la "tragedia" ferroviaria de Adamuz, con personal de Samur Social trasladado a la estación de Atocha.

En su turno ha indicado que la plantilla del área de Políticas Sociales cuenta con 1.133 trabajadores, de los que 705 corresponden a la categoría de trabajador o trabajadora social, el 62% del total de la plantilla.

De ellos, 444 están destinados como trabajadores sociales a la atención directa a la ciudadanía en los 40 centros de los que dispone el Ayuntamiento. Fernández ha afirmado que está "de acuerdo con reforzar los Servicios Sociales, después de las declaraciones de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, con el crecimiento de las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital en 393.000, algo de lo que la ministra presume".

"Hay un nivel de pobreza aún mayor en España y la situación es verdaderamente alarmante. La responsabilidad tiene un nombre, el Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a eso nosotros vamos a seguir trabajando", se ha comprometido el delegado, que ha informado de que Madrid cuenta con una ratio de trabajador social por cada 5.000 habitantes mientras que en Barcelona, donde gobierna la izquierda, es de 6.000.

La concejala socialista Ana Lima, que ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la tragedia ferroviaria, ha trasladado que al PSOE le "preocupa que se están sacando plazas pero no las suficientes".

Fernández ha adelantado que el compromiso del Ayuntamiento quedará plasmado en el Reglamento de Servicios Sociales Municipales, actualmente en desarrollo, y en coherencia con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad.