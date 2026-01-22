El Ayuntamiento lamenta el cierre de Tipos Infames y apunta a la normativa estatal que "incrementa precios" de locales

Archivo - Una mujer pasa al lado de la librería Tipos Infames (Calle de San Joaquín, 3) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha lamentado el futuro cierre de la librería Tipos Infames, en Malasaña, y ha apuntado a una normativa estatal que, "en lugar de ayudar, incrementa los precios" de los locales.

La librería Tipos Infames, especializada en narrativa independiente, ha anunciado que cerrará las puertas de su local de Malasaña a mediados de febrero víctimas de la "gentrificación" tras 15 años en activo.

"El problema de la subida de los alquileres en nuestro país lamentablemente no sólo afecta a las viviendas sino también a los comercios y a todos los locales en un momento en el que la normativa, lejos de ayudar a que decrezcan esos precios, lo que hace es que se incrementen sustancialmente", ha contestado en rueda de prensa.

Para Sanz, "no es una buena noticia que una librería de estas características ponga el cierre" y confía en que puedan reabrir en otra ubicación aunque, en todo caso, se trata de un acuerdo entre particulares en el que el Ayuntamiento no puede intervenir.

En cuanto a las críticas de gentrificación, la vicealcaldesa ha negado que en Madrid haya un problema de "turismo salvaje". "En otras ciudades españolas probablemente tienen un mayor problema en cuanto a la intensidad del turismo. No es la situación de la ciudad de Madrid, donde el turismo genera beneficios", ha defendido. Esto le ha llevado a poner la vista en Fitur, que está generando "unos ingresos de más de 400 millones de euros en la ciudad de Madrid".