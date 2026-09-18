El Ayuntamiento licita la concesión del Parque de Atracciones, que deberá proteger el histórico tiovivo de 1927

Sillas voladoras del Parque de Atracciones (imagen archivo) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha licitado este viernes la nueva concesión del Parque de Atracciones de la capital, que tendrá como prioridad su modernización y la incorporación de nuevas atracciones, y que además obligará al futuro adjudicatario a conservar el histórico tiovivo de 1927.

La nueva concesión tendrá una duración improrrogable de ocho años, hasta el 5 de octubre de 2035, y recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa para los intereses municipales con los criterios establecidos en el contrato, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La mayor parte del gasto que realice el concesionario irá destinado a reformas o creación de nuevas atracciones. También tendrá que realizar un esfuerzo económico en la mejora de la accesibilidad del parque y sus atracciones para que tengan carácter inclusivo. El resto de las inversiones se dedicará a actuaciones de ahorro energético.

Se trata del primer concurso público desde que se adjudicaron en 1967 los pliegos en vigor. Desde ese año, el operador del Parque de Atracciones ha sido Parques Reunidos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció la nueva concesión durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado el pasado 30 de junio. El objetivo es dar un nuevo impulso a este icono del ocio en la ciudad y hacerlo más competitivo de cara a incrementar su fuerza como polo de atracción turística y diversión.

El Parque de Atracciones de Madrid recibe alrededor de un millón de visitantes anuales. El perfil mayoritario es el de familias con niños de entre 6 y 12 años y jóvenes de entre 14 y 18 años. El público es mayoritariamente local.

EL TIOVIVO, UNA PIEZA DE 1927

Una de las particularidades de la nueva concesión es la protección que otorga al tiovivo, una joya creada en Francia en 1927 y comprada por el parque en 1968 a un feriante español.

La pieza posee un valor arquitectónico importante, ya que está hecha a mano por artesanos de la madera. Muestra del 'art déco' y estilo modernista, se encuentra debajo de una enorme pérgola de madera que lo protege de las inclemencias meteorológicas.

En las bases administrativas se establece que el adjudicatario deberá prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación. Si es preciso, deberá acometer las obras de restauración que el elemento demande.

Cualquier inversión y gasto que se produzca en el recinto será asumido por el concesionario o por terceros, pero en ningún caso por parte del Ayuntamiento. Además, las obras que se permitan no podrán disminuir la superficie actual del ámbito destinado a zonas verdes y espacios libres ajardinados.

CINCO GRANDES REFORMAS DESDE SU APERTURA

Desde que el Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas el 15 de mayo de 1969 se han realizado cinco grandes reformas. La primera, en los años 70, se produjo nada más abrir, con una expansión y la incorporación de nuevas atracciones como la noria, Jet Star o La Casa Magnética.

En los años 90 se desarrolló la ampliación de la zona noreste, donde se construyeron muchas atracciones de la actual zona de maquinismo, como las sillas voladoras, Aserradero o Rotor.

En 1998 se hicieron las cinco áreas temáticas actuales y se incorporaron también nuevas atracciones. En 2005 y 2006 se erigieron las dos grandes montañas rusas, las más aclamadas por el público: Abismo y Tarántula. La última ampliación se llevó a cabo en dos fases, en 2014 y 2018, para dar vida al espacio infantil Nickelodeon.

Actualmente, el parque cuenta con más de 30 atracciones, pero a lo largo de los 58 años de funcionamiento se han sustituido una cuarentena por otras nuevas como, por ejemplo, Siete Picos, la noria, El Barco Pirata, El Barco del Mississippi, La Casa Magnética, Los Caballos del Oeste, Jet Star o Enterprise, entre otras.