Ayuntamiento de Madrid abrirá un recurso con 120 plazas para personas sin hogar ya que los albergues están "al límite"

Publicado 10/01/2019 12:56:00 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abrirá la semana que viene un nuevo recurso con 120 plazas para que puedan dormir personas sin hogar, ya que los albergues y otras instalaciones municipales están "al límite de su capacidad", tal y como ha reconocido la primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras.

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, Higueras ha señalado que en la última semana entre 12 y 15 personas se han quedado fuera de los albergues locales porque no hay camas libres, por lo que han dormido en recursos de entidades sociales y parroquias, a las que ha agradecido su colaboración. "Estamos teniendo dificultades en todos los recursos municipales", ha admitido.

No obstante, la edil ha señalado que con el nuevo recurso que se pondrá en marcha la semana que viene no será necesario ninguna medida extraordinaria como la apertura del Metro para que puedan dormir personas sin hogar. "Eso no entraría en nuestra política", ha precisado.

La también delegada de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo de Madrid ha explicado que en los últimos años ha cambiado mucho el tipo de persona sin hogar. Ahora hay familias demandantes de asilo, desahuciados y también personas que llegan en patera u otros medios a España y no saben dónde ir. "El modelo de sinhogarismo ha cambiado mucho y la atención que tenemos que dar desde todas las instancias tiene que variar y dar repuesta a la que no estamos preparada ninguna administración", ha indicado.

EL PROBLEMA DE LOS DEMANDANTES DE ASILO

Higueras también ha hablado del problema de los demandantes de asilo, la mayoría familias con niños, ya que tienen que esperar meses para conseguir de papeleo para que se reconozca si situación. "Es evidente que la competencia es del Ministerio del Interior, cuyos recursos están también colapsados. Cuando en la sala de asilo de Barajas hay 110 personas como hace tres semanas y el Ministerio está colapsado llaman al Ayuntamiento y el Ayuntamiento en estos casos va a buscar a estas personas", ha manifestado.

La concejala ha apuntado que "llevan abriendo recursos sin parar" para atender a estas personas, y así en diciembre abrieron un recurso de 140 plazas que lleva Cruz Roja. "A las dos semanas se llenó pero no es un recurso preparado para un tiempo largo. Los niños están sin escolarizar y el Ministerio les tiene que dar salida", ha dicho.

"El Ayuntamiento no tiene que permitir que haya niños durmiendo en la calle. Hemos facilitado recursos a Cruz Roja con 50 camas para atención humanitaria. No puede ser que el Ayuntamiento abra recursos ilimitadamente", ha continuado Higueras, que está pensando si pasarles la 'factura' al Estado después de la campaña del frío.

Respecto a los indigentes que no quieren dormir en un albergue municipal y pasan la noche en la calle, la delegada ha admitido que son "un número importante" y ha apuntado que los trabajadores del Samur Social conocen a la perfección a todas estas personas y las atienden 'in situ' intentado convencerlas para que entre en la red municipal.

DESAHUCIOS Y MANTEROS

Marta Higueras también ha dado su opinión sobre la petición efectuada ayer por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, para que sea la Policía Municipal la que acompañe a la comisión judicial en las ejecuciones de desahucios de personas vulnerables, dejando a la Nacional para desalojos de narcopisos o con componentes mafiosos o delictivos.

"Para efectuar el desahucio de una familia no tenía que ir ninguna policía. No tiene sentido que para empujar a una familia a la calle vaya una Policía. Ni la Policía Municipal ni ninguna garantiza un desahucio. La presencia policial genera una violencia que deberíamos tratar de evitar", ha resumido.

La delegada de Derechos Sociales ha corroborado que los desahucios no han descendido en la capital, y cada día se producen entre 6 y 8 alzamientos de vivienda, aunque la mayoría se consiguen parar o retrasar. No obstante, a veces se ejecutan, como ayer, en la que fueron desalojadas de sus viviendas dos personas, que se fueron con familiares a vivir.

Preguntada por el problema de los 'manteros' en la Gran Vía, Higueras ha insistido en que la actitud del Ayuntamiento es "intentar evitar cualquier problema de seguridad". "Es una zona con mucha gente y que esté colapsada por manteros y pueden interrumpir un desalojo de un comercio, por ejemplo. Es un problema de seguridad", ha destacado.

La concejala ha asegurado que la mayor parte de los manteros son inmigrantes en situación irregular que ejercen un comercio ilegal vendiendo generalmente productos falsos. "Suelen tener una orden de expulsión debajo del brazo que les impide acceder a Servicios Sociales o iniciar otra actividad económica. Si les damos una orden de expulsión y no les expulsamos les dejamos en la más absoluta vulnerabilidad, sin acceso a nada; pero les tenemos que atender y pensar qué vamos a hacer con esas personas", ha manifestado.

Por ello, Higueras cree que se debe cambiar la legislación nacional "mirando la realidad" porque "estas personas existen, viven con nosotros". "Nos falta esa legislación y ese interés porque teniendo una orden de expulsión, con situación de vulnerabilidad sin acceso a recursos, tendrán que hacer algo que vivir", ha subrayado.