Ayuntamiento de Madrid censura "falta de respeto" institucional y "cortesía" por parte del presidente de Aena

De las 630 plazas del Consistorio, 380 están ocupadas por solicitantes de asilo y, de ellos, 105 son personas que ya tienen un nuevo destino

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha insistido en que el Ayuntamiento acudirá a la reunión solicitada por Aena pese a "la falta de cortesía" que el presidente de la empresa pública, Maurici Lucena, ha mostrado en la misiva.

En declaraciones a los medios tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fernández ha censurado así el tono de la misiva, que ha generado "estupor" en el Consistorio ya que "la cortesía no es lo que preside en la redacción de la misma".

"José Luis Martínez Almeida es el alcalde de todos los madrileños, representa a la ciudad de Madrid, y por tanto se merece el respeto en el tratamiento en una carta en donde hay una absoluta falta de respeto hacia el alcalde y hacia la institución que representa", ha lamentado.

En cualquier caso, ha reiterado que el regidor capitalino acudirá a la reunión porque "siempre tiene la mano tendida" y más en este caso en el que se está "ante un problema humano". "Queremos ser parte de la solución, no del problema. Hay que dar una respuesta a 400 personas. Desde luego la respuesta no es fumigar, mientras que al alcalde le quieres acoger", ha recalcado.

Una intención de "mano tendida a una solución" que, ha dicho, debe contar con los cinco ministerios implicados y que tiene que liderar Aena, a quien ha insistido en la necesidad de un censo o filiación de las personas que viven y pernoctan en las instalaciones aeroportuarias. "Nos tienen que decir con nombres y apellidos quienes están ahí para dar la respuesta social, la intervención social que requieren estas personas", ha insistido.

Al hilo, ha remarcado que el Gobierno no puede ponerse de lado en este asunto. "Ya nos gustaría ir con un autobús, incluso conduciendo al alcalde de Madrid y poder llevarnos a esa persona y darles la intervención. Pero el mundo no es así, no es tan fácil. Son personas que están en una situación de calle y por tanto hay que hacer una intervención social. Exigimos un plan de acción total y social en el aeropuerto", ha alegado a continuación.

En cuanto al requerimiento enviado a cinco ministerios del Gobierno de Sánchez para la atención de personas solicitantes de asilo en los servicios sociales madrileños, el delegado ha dicho confiar en que en el plazo de un mes el Gobierno central ofrezca una respuesta a su requerimiento sobre las personas solicitantes de asilo que, según ha remarcado, "está colapsando" la red de emergencia social del Ayuntamiento.

Según los datos que ha ofrecido, a fecha de hoy de las 630 plazas de las que dispone el Consistorio, un total de 380 están ocupadas por solicitantes de asilo y, de ellos, 105 son personas que ya tienen un nuevo destino, que se les ha dado un destino de protección internacional. "¿Por qué el gobierno de España no los deriva? Esa es la gran pregunta. Llevamos mucho tiempo diciendo que están colapsando la red. Y de nuevo es la callada la respuesta por parte del Gobierno", ha subrayado.