Archivo - Una pareja lleva un carrito de bebé, a 9 de febrero de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación, que contará con una dotación de 1.275 millones de euros hasta 2029, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido ya 4.255 ayudas por nacimiento o adopción por un total de 2,5 millones dentro del plan de fomento de la natalidad, ha cifrado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Estas más de 4.250 ayudas responden a la primera resolución de la convocatoria abierta el año pasado para los nacimientos en 2025. En detalle, el Consistorio ha concedido 2.831 ayudas de 500 euros por nacimiento de primer hijo; 1.240 de un importe de 750 euros por segundo hijo y 184 de 1.000 euros por tercer hijo o siguientes.

El Ayuntamiento recibió más de 10.000 solicitudes, de las que 4.255 ya se han resuelto de forma favorable mientras que 2.227 están pendientes de subsanación de defectos por parte de los solicitantes y se han desestimado 3.140 por incumplir los requisitos de la convocatoria, fundamentalmente por no cumplir con el empadronamiento en la ciudad que se solicitaba en esta convocatoria.

Las ayudas se pueden seguir solicitando a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (madrid.es) o de manera presencial en las oficinas de registro municipal. El plazo para entregar las solicitudes es de dos meses a partir del día siguiente del nacimiento o de la adopción.