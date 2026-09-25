El Ayuntamiento de Madrid no puede aceptar la propuesta de Urbagestión para Maricarmen por inviable

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no puede aceptar por inviable la propuesta presentada por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que pasaba por incluir la vivienda del 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la octogenaria Maricarmen Abascal ha residido durante 71 años, en el programa municipal ReViva.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) ha declarado inviable la propuesta recibida esta mañana para "destinar en exclusiva al alojamiento de la señora Abascal en condiciones asequibles y de correcta habitabilidad" ya que "la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda".

El Ayuntamiento, y "ante la nueva disposición manifestada en su escrito por parte de Urbagestión", ha ofrecido a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid.

"Dichos representantes han aceptado participar en una reunión el próximo lunes 28 de septiembre a las 16 horas con los propietarios de la vivienda y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal", han anunciado desde el Consistorio en un comunicado.

Esta propuesta de mediación, según las mismas fuentes, "mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación. Siempre trabajando por una solución, el Consistorio, a través de sus Servicios Sociales, ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".