El Ayuntamiento de Madrid trabajará con los promotores de Madrilucía para que genere "las mínimas afecciones posibles"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento trabajará con los promotores de Madrilucía 2026, considerada como "la primera gran feria andaluza en Madrid", para que genere "las mínimas afecciones posibles", se ha comprometido la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Madrilucía se celebrará en mayo en el recinto Iberdrola Music y ya ha generado críticas por parte del Ayuntamiento de Getafe, municipio con el que linda el espacio. "Queda mucho tiempo por delante para cerrar todos los flecos y el Ayuntamiento de Madrid está en permanente contacto con los promotores", ha asegurado.

Se trabajará "para que el evento se pueda desarrollar con las mínimas afecciones posibles, tanto en la movilidad como también en cualquier otra cuestión relativa a los ruidos y horarios".