El Ayuntamiento de Madrid valora llevar el Bus Rapid de la EMT a más barrios de los nuevos desarrollos de la ciudad

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid valora llevar el Bus Rapid de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) a más barrios de los nuevos desarrollos de la ciudad, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

"Estamos tan satisfechos que estamos valorando la implantación en otros ámbitos de otros barrios, especialmente en aquellos nuevos desarrollos de la ciudad de Madrid", ha avanzado, después de analizar el primer año en funcionamiento del servicio.

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha criticado una iniciativa que "es una copia de las políticas de la izquierda, como tanto le gusta hacer al PP, porque Más Madrid presentó en su programa electoral líneas de este tipo y además el gurú español del transporte, el ministro Óscar Puente, lo instaló en Valladolid, aunque tuvo que retirarlo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

"Ustedes han hecho una inversión récord de 18 millones de euros para una sola línea autobús inclusiva, ecosostenible y resiliente, como a ustedes les gusta, con lo que consiguen bloquear calles enteras en horas punta", ha criticado el edil de Vox.

Lo que consiguen es que "la entrada y salida de varios colegios, sobre todo en el barrio de Las Tablas, sea un infierno para los padres y todo para que esta línea tenga tan solo el 10 por ciento de ocupación, incluso cuando el servicio ha sido gratuito", ha continuado Ansaldo.

"Usted dirá ahora que se ha duplicado en los últimos tiempos su ocupación pero si se sube un pasajero un día y al día siguiente dos, están ustedes duplicando, aunque eso no significa que sea un éxito", ha ironizado el edil de Vox, que ha acusado al Gobierno municipal de cometer "un despilfarro de fondos públicos en un servicio para el que ni había demanda ni la hay ahora, como demuestran los datos, ni la habrá".

Vox ha insistido en que se trata de un proyecto "que impacta negativamente sobre los vecinos de Valdebebas, de Sanchinarro y de Las Tablas solo porque así lo dictan los burócratas de Bruselas, que el único autobús rápido que han cogido ha sido su coche oficial, escoltado por los policías para ir saltando los semáforos hasta el aeropuerto".

Ansaldo ha pedido la reversión del proyecto y que esta línea utilice el carril existente. Para Vox, "esos 18 millones de euros se podían haber invertido en mejoras de accesos a los tres barrios, que es lo que de verdad necesitan".

UN 9,7 SOBRE 10

El delegado del ramo, Borja Carabante, ha contestado con datos asegurando que la aceptación entre los usuarios es buena, como demuestra la encuesta realizada por EMT, donde dan a esta línea un 9,17 sobre 10 puntos.

Carabante ha puesto en valor "una mayor velocidad comercial, con lo que se mejora la calidad del servicio y se hace más atractivo el uso del transporte público". Hasta el momento ha transportado a 592.000 viajeros. "Si quitáramos, como usted dice, todas aquellas líneas que no tienen una alta demanda estaríamos quitando aproximadamente la mitad de las líneas que hay en la ciudad de Madrid", ha replicado a Ansaldo.

Esto le ha llevado a recordar que se trata de un servicio público y por eso "no se tienen sólo única y exclusivamente los criterios de demanda sino que también otros, como la necesidad social de comunicar distintos barrios y ámbitos, aunque la demanda no lo justifique".

"ESTÁ FUNCIONANDO EXTRAORDINARIAMENTE BIEN"

En cuanto a las críticas de que no es más que una copia de propuestas de la izquierda, Borja Carabante ha puntualizado que en España no hay un sistema de Bus Rapid como el de Madrid "porque no hay ninguno que tenga plataforma reservada, que sea vehículo eléctrico y que tenga prioridad semafórica", además de ser cero emisiones. "No es una copia sino más bien al contrario porque lo están viniendo a ver de distintas delegaciones de ámbito internacional", ha replicado.

"Está funcionando extraordinariamente bien porque se ha convertido en la línea urbana con mayor velocidad comercial de las 271 que hay en Madrid", ha subrayado.