Ayuntamiento mantiene la intención de querellarse contra Martín por inacción y agradece disposición de la nueva delegada

Archivo - El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y titular municipal de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado que se mantiene la intención de querellarse contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por su "inacción" ante la acampada de Sol, para pasar a agradecer la disposición con la nueva delegada, Pilar Trinidad, en la confianza de que "así continúe".

"Por supuesto que sí", ha contestado Sanz desde el Samur Social al ser preguntada por la intención de querellarse contra Martín porque el desalojo "demuestra que cuando se ha querido se ha hecho", lo que manifiesta que "la voluntad del anterior delegado del Gobierno era no acabar con esta acampada ilegal".

Para Sanz, "esa inacción, esa dejación de funciones, haber permitido durante casi mes y medio que se produzca esa degradación, esos problemas de seguridad, esos problemas de salubridad, impedir la libertad de movimiento normal de cualquier ciudadano en la ciudad de Madrid, tienen que tener unas consecuencias".