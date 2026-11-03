La Comunidad espera recuperar relaciones institucionales con nueva delegada y el respeto que "nunca se debió perder"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes que espera recuperar las relaciones institucional con la Delegación de Gobierno tras la llegada de Pilar Trinidad y el respeto que "nunca se debió perder".

"Yo espero que esta delegada pueda recuperar las relaciones institucionales, no solo con la Comunidad de Madrid, sino con el resto de los ayuntamientos, relaciones rotas, porque el anterior delegado del Gobierno había hecho de esa Delegación una especie de cuartel político", ha expresado el portavoz del Gobierno regional ante los periodistas tras reunirse con los alcaldes de la Sierra Oeste.

Así, y sobre la posibilidad de que Trinidad pueda volver a ser invitada a los actos institucionales, ha criticado que hasta ahora Francisco Martín usaba la Delegación como sede de su partido y ha subrayado que se puede llegar a "entendimiento" pero dependerá de su actitud. Ha explicado que si Trinidad quiere recuperar esas "relaciones rotas" como consecuencia de la "falta de colaboración" del anterior delegado, todos se "sumarán" y llegarán a "entendimientos".

En cualquier caso, ha apuntado que dependerá de la actitud que tenga la delegada y de "cómo se relacione" con las instituciones bajo ese respeto que "nunca se debió perder"

García Martín ha indicado que ha mantenido distintas interlocuciones con la actual delegada y que ha sido ella misma la que le informó del desalojo esta madrugada de la acampada de la Puerta del Sol.

"Espero que las relaciones con la Delegación del Gobierno a partir de ahora sean fluidas, porque se prime el interés general y se respete al resto de las instituciones, no lo que había ocurrido hasta la fecha donde teníamos no un delegado del Gobierno, sino un delegado del sanchismo, que lo único que quería hacer es confrontar", ha afirmado, a lo que ha añadido que espera "otro talante" por parte de Pilar Trinidad.