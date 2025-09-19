El Ayuntamiento no prevé paralizar la instalación de un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha dejado patente que el Ayuntamiento de Madrid no prevé paralizar la instalación de un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral.

Desde Carabanchel, Sanz ha remarcado que la ubicación elegida les parece "adecuada" al situarse la parcela en el polígono industrial, en el número 21 de la calle Batalla de Salamina. Mientras tanto se están celebrando reuniones entre la vecindad, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal-presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos, como la mantenida ayer.

"Son perfiles muy concretos para los que existía la necesidad de crear ese recurso y además de crearlo de manera urgente. Y entendemos que una vez que conozcan de primera mano cuáles son las necesidades de ese proyecto no va a haber demasiado problema en que se instale allí. No prevemos paralizarlo", ha contestado Sanz.

El Consistorio madrileño ha recurrido a la contratación por procedimiento de emergencia para la puesta en marcha de este recurso, que será construido por el área de Obras y Equipamientos y posteriormente gestionado por Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

La vicealcaldesa detallaba ayer que el perfil de futuros usuarios es el de "personas que llevan muy poquito tiempo en la calle y que requieren una atención especialmente temprana para evitar que se cronifique esa situación, para evitar que haya un deterioro, para prevenir otras situaciones".

DOCE MÓDULOS HABITACIONALES Y ALREDEDOR DE 150 PLAZAS

El centro tendrá una superficie construida de 3.576 metros cuadrados sobre una parcela de 14.737 metros cuadrados y se organizará en torno a un eje central que albergará los espacios comunes. A ambos lados se dispondrán 12 módulos habitacionales, de los cuales dos estarán adaptados para personas con movilidad reducida. En total, el centro tendrá una capacidad para alrededor de 150 personas.

Cada módulo de alojamiento tendrá cuatro habitaciones, taquillas, repisas con lámpara y enchufes, puertas con cerradura electrónica, aseo, duchas y zona común de estancia.

En cuanto a los espacios comunes, el centro contará con un módulo de admisión ubicado en el acceso principal; un espacio de atención social y profesional; dependencias de cocina y comedor; un módulo con sala de televisión y dos salas polivalentes para actividades; una zona de lavandería, planchado y ropero; una consigna; vestuario y aseo del personal; almacenes; y espacio para animales de compañía. Además, habrá una zona exterior común con espacios ajardinados y áreas de descanso.

Los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas, contemplan una primera fase hasta diciembre en la que se prevé construir tres módulos de alojamiento y las zonas comunes básicas y urbanizar parcialmente la parcela para garantizar un acceso funcional. En la segunda fase, que previsiblemente se extenderá hasta la próxima primavera, se construirán el resto de módulos habitacionales y zonas comunes y se finalizará la urbanización del terreno.