El Ayuntamiento no recogerá la basura ni el 31 de diciembre ni el 1 de enero y se intensificará en los días posteriores

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no recogerá la basura ni el 31 de diciembre ni el 1 de enero, tanto en horario de mañana como de tarde, y se intensificará el servicio de recogida en los días posteriores.

Las labores de recogida se retomarán y reforzarán a partir de la noche del día 1 y el 2 de enero con el fin de absorber el volumen de residuos generado durante las celebraciones de Año Nuevo, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Para facilitar el trabajo de los equipos de limpieza, el Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana y recuerda a vecinos y comerciantes que no deben depositar residuos ni sacar los cubos de las comunidades a la vía pública durante estos dos días.

Este dispositivo especial forma parte del refuerzo del servicio de limpieza activado desde mediados de diciembre con motivo de las fiestas navideñas, un periodo en el que se incrementa notablemente la generación de residuos, especialmente de vidrio, papel, cartón y envases.

REFUERZO DEL SERVICIO DURANTE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA

Durante la campaña navideña 2025-2026, los servicios de recogida se han incrementado en todas las fracciones respecto al año anterior. Destaca especialmente la retirada de vidrio tanto en contenedores como en el ámbito comercial, que aumenta un 30%.

La recogida de papel-cartón comercial se incrementa un 25%, mientras que la de papel-cartón en contenedores crece un 15%. Además, los servicios ordinarios pasan de 96 a 103, lo que supone un aumento del 7% respecto a la campaña 2024-2025.

Para eventos de gran afluencia como las campanadas de fin de año y la San Silvestre Vallecana se desplegarán dispositivos especiales de limpieza. La cabalgata de Reyes contará a lo largo de su recorrido con 162 efectivos humanos, entre conductores y operarios, y 67 medios mecánicos, incluyendo barredoras, baldeadoras y camiones compactadores.