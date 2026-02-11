El Ayuntamiento no tiene noticias aún de la intención de Uber de desplegar coches sin conductor en Madrid

Archivo - FILED - 25 February 2024, US, San Francisco: The Uber logo can be seen at the headquarters of the ride-hailing company. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo
MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid aún no ha tenido noticias de la intención de Uber de desplegar 'robotaxis', vehículos sin conductor, en la capital, como anunció la empresa de servicios de transporte la pasada semana.
Así lo ha trasladado tras inaugurar el centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game y ser preguntado por el anuncio de la compañía estadounidense que mostraba su voluntad de implementar este servicio en nuevas ciudades como Houston, Hong Kong, Zúrich y Madrid.
Es por ello que ha apuntado que sería "prematuro" posicionarse, ya que aún desconocen "exactamente qué es lo que quiere hacer" para poder así dar "una respuesta desde el punto de vista normativo" y desde la "realidad y movilidad de la ciudad".