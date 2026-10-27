El Ayuntamiento ofrece 2.250 plazas en campamentos municipales esta Navidad, con plazas que se abren desde este martes

Archivo - El delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, visita el CEIP José Ortega y Gaset durante los Madridcamp para facilitar la conciliación familiar y laboral - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá durante las vacaciones escolares de Navidad 2.250 plazas en campamentos municipales, cuyas inscripciones se abrirán este martes, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández a la cabeza, impulsará para ese periodo no lectivo una nueva convocatoria de los programas MadridCamp: Concilia en Vacaciones y Centros Abiertos Especiales, que se desarrollan en colegios públicos y de educación especial, respectivamente.

Las familias pueden solicitar plaza desde este martes y hasta el 3 de noviembre a través de la Plataforma de Actividades Municipales (PLACT). Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del Consistorio y busca "contribuir al desarrollo personal de los menores mediante actividades lúdico-educativas que promuevan su aprendizaje, disfrute y socialización y facilitar a las familias la conciliación de la vida personal y profesional".

TRES CONVOCATORIAS DE CAMPAMENTOS

El Ayuntamiento promueve cada año tres convocatorias de campamentos: una en verano, con una oferta superior a las 40.000 plazas, otra en Semana Santa y esta durante las fiestas navideñas, que está programada para los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2026 y 4, 5, 7 y 8 de enero de 2027.

Con Madridcamp, Concilia en Vacaciones Esta Navidad, el Ayuntamiento pone a disposición de las familias madrileñas 2.100 plazas para menores de entre 3 y 12 años empadronados en la ciudad o cuyos padres, madres o tutores legales trabajen en ella. Se lleva a cabo en 21 colegios públicos de Infantil y Primaria en horario de 7.30 a 16 horas e incluye el desayuno y la comida.

Cada centro reserva seis plazas para menores con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios y que no se encuentren en la modalidad de escolarización especial.

Los Centros Abiertos Especiales ofertan para las próximas vacaciones navideñas 150 plazas dirigidas a personas de entre 3 y 21 años con algún tipo de discapacidad que estén escolarizadas en centros específicos de Educación Especial. Este programa prioriza la función socializadora del menor, por lo que no es obligatorio que ambos progenitores trabajen para optar a una de las plazas.

Estos campamentos tendrán lugar en tres colegios públicos madrileños de Educación Especial, en horario de 10 a 16 horas, con posibilidad de servicio de acogida desde las 8 horas y de ruta adaptada desde las 9 horas, con paradas prefijadas. Además, se incluye el servicio de comedor.

Tanto en el caso de MadridCamp: Concilia en Vacaciones como en el de Centros Abiertos Especiales, se reservan plazas para menores en situación de emergencia o riesgo de exclusión social derivados desde los servicios sociales municipales. Dichas plazas están exentas de cuota.