El Ayuntamiento pagó 15.000 euros por una instalación no realizada sobre Tierno con una especie de "paño de cocina"

Homenaje del PSOE a Tierno Galván

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, ha explicado que se tuvo que pagar una indemnización a un artista un total de 15.000 por una instalación no realizada a dedicar a Enrique Tierno Galván con, entre otros elementos, una especie de "paño de cocina" que ondearía de un mástil junto a la bandera de España.

Fanjul ha aclarado en el Pleno de Cibeles al PSOE que lo que se aprobó en Pleno en 2016 por unanimidad no fue poner una estatua en el patio de Casa de Cisneros, donde ya hay un cuadro de Tierno Galván, sino en Cibeles, para apuntar que Madrid ya tiene una estatua dedicada a su primer alcalde en democracia.

Esto le ha llevado a arremeter contra una "izquierda sectaria, oportunista y pija", para explicar que la proposición de 2016, bajo el mandato de Manuela Carmena, no se ejecutó. "Se acaba el mandato de Manuela Carmena y no hay señal de ningún monumento. No hacen absolutamente nada. Llega el Gobierno de Almeida y se encuentra con una demanda de un artista contra el Ayuntamiento de Madrid porque se le había encargado, sin ningún expediente, por llamadas de teléfono y algún correo electrónico, una instalación artística en homenaje a Tierno".

"Consistía, y les ruego que no se rían porque no es ninguna broma, en instalar un mástil delante de Cibeles con nombres de ciudadanos elegidos al azar y del mástil colgaría un paño como los de cocina ondeando junto a la bandera española. No es una broma, es completamente cierto", ha asegurado Fanjul.

En 2022 se condenó al Ayuntamiento de Madrid a pagar 15.000 euros a esta artista "porque se entiende que el encargo, aunque no haya sido ningún procedimiento administrativo, se ha realizado". "Si se hubiese realizado, el paño de cocina que habría colgado al lado de la bandera española nos habría costado 200.000 euros a todos los madrileños", ha advertido.

"VETO SECTARIO DEL PP"

Para Maroto, el "veto sectario" del PP, apoyado por Vox, que ha impedido sacar adelante una declaración institucional cuando se cumplen 40 años de la muerte del "gran alcalde de Madrid", no es más que una instrumentalización del Ayuntamiento.

La socialista ha hecho un llamamiento en torno a la figura del primer alcalde democrático de la ciudad y "uno de los referentes indiscutibles del municipalismo madrileño". El PSOE ha reclamado en el Pleno de Cibeles "que se cumpla el acuerdo de 2016" para instalar una estatua en la memoria de Tierno Galván para "reivindicar una forma de gobernar basada en la cercanía, en el servicio público, en la ética, el compromiso con la igualdad y la cultura democrática".

"Tierno Galván no gobernó Madrid desde la improvisación ni desde el marketing político, lo hizo con un proyecto de ciudad, que entendía que el progreso sólo es real cuando mejora la vida de las personas y que las instituciones están para servir, no para excluir. Bajo su alcaldía, Madrid se modernizó y afrontó transformaciones profundas que en estos momentos son una brújula para nuestra política municipal", ha loado Maroto.

La socialista ha seguido defendiendo que con Tierno Galván se demostró que "se puede ejercer la política con firmeza, sin caer en la confrontación permanente, con convicciones claras, pero con respeto".

Tras escucharla, Borja Fanjul ha lanzado al PSOE que "Enrique Tierno sentiría hoy asco y vergüenza de ver cómo el PSOE se descompone en medio de la corrupción y es incapaz de garantizar siquiera la vida de los españoles que cogen un tren".

Desde Vox Fernando Martínez Vidal ha tirado de ironía para apuntar que "si el Pleno aprobó erigir aquí un trapo de cocina u otra estatua de Tierno en Cibeles, que se le haga caso al viejo profesor con su frase 'en política los compromisos están para no ser cumplidos'".

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha contestado a las acusaciones de izquierda "pija" que ha hecho el presidente del Pleno. "Señor Francisco de Borja Fanjul Fernández Pita, la verdad es que tiene bastante gracia que nos llame usted pijos porque podrían vivir dos personas con su apellido", ha ironizado.

Para Más Madrid "es bastante bochornoso que esto no haya venido como una proposición institucional y es una vergüenza que esto no sea así porque el Partido Popular lo haya vetado. Hoy rompen lo que es el sentido común para muchos madrileños".