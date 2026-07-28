El Ayuntamiento pasa al nivel 1 de su plan CalorMAD ante "el endurecimiento de las condiciones climáticas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante una visita al Planetario de Madrid del Parque Tierno Galván, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Durante la visita, Almeida ha conocido de primera mano la programación especial que este - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha pasado al nivel 1 de su Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas Extraordinarias (CalorMAD) ante "el endurecimiento de las condiciones climáticas", ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Planetario.

"Hemos pasado al nivel 1 porque obviamente hoy se va a producir un endurecimiento de las condiciones climatológicas y del calor en la ciudad de Madrid", ha confirmado.

Esto se traduce en un refuerzo de los servicios públicos y actuaciones, por ejemplo, dirigidas a las personas sin hogar. "Siempre es duro estar sin hogar pero con el calor que hace puede haber más situaciones que afecten directamente a su salud, a su integridad física", ha explicado.

CalorMAD activa protocolos en cuanto al personal, tanto de obras municipales como el de limpieza, unido al de seguridad y emergencias y todo aquel que está en la calle.