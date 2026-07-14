El Ayuntamiento penalizará a empresa de seguridad de piscinas de Usera y Villaverde y estudia un contrato de emergencia

Archivo - El concejal de Barajas, Juan Peña (1i), la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea (2i) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (3i), durante la presentación de la temporada de piscinas de verano municipales desde el Centro Deportivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se resolverá con carácter inmediato los contratos con la empresa de seguridad que opera en las piscinas de Usera y Villaverde --ha entrado en concurso de acreedores y los usuarios alertan de problemas de seguridad-- mientras el Ayuntamiento estudia la posibilidad de ir a un contrato de emergencia para cubrir la situación.

Desde Pozuelo, desde donde hoy llegan las bicicletas de bicimad, Almeida ha confirmado que se trabaja en la resolución inmediata de los contratos con esta empresa, unido a las correspondientes penalizaciones. "No va a quedar impune la situación", ha asegurado el primer edil.

El Consistorio ya está reforzando la seguridad con Policía Municipal en los entornos de las piscinas, al tiempo que "se están viendo las posibilidades de formalizar un contrato de emergencia que permita de forma inmediata acudir a otra empresa de seguridad".

Ante esta situación, el alcalde ha pedido disculpas a los usuarios, transmitiéndoles un mensaje tranquilidad porque "se va a actuar para la resolución inmediata del contrato, se va a penalizar a estas empresas y en el ámbito de seguridad se va a reforzar con Policía Municipal de manera inmediata".