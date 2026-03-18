El Ayuntamiento precintó la terraza del Fortuny tras recibir quejas de vecinos y comprobar incumplimiento de licencia

Palacete de Fortuny - FORTUNY HOME CLUB

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abrió un expediente administrativo al Palacete de Fortuny y ordenó el precinto y clausura de su terraza tras detectar incumplimientos de la licencia a raíz de denuncias y quejas de vecinos, que derivaron además en sanciones incumplidas por el propietario.

Así lo ha explicado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha precisado en declaraciones a los medios desde la Glorieta de San Vicente que esta actuación afecta únicamente a la terraza y no al cierre del local, que responde a "relaciones económicas y empresariales entre los propietarios", en las que el Consistorio "no tiene nada que ver".

En este sentido, ha detallado que Fortuny "cuenta con licencia desde hace muchos años", en concreto desde 2012, pero que en 2025 se dictó una orden de precinto de la terraza "como consecuencia de las distintas denuncias y reclamaciones de los vecinos". Estas actuaciones dieron lugar a la imposición de sanciones que "fueron incumplidas por parte del propietario", lo que finalmente motivó su clausura.

"El precinto de la terraza es un expediente administrativo a instancia del Ayuntamiento como consecuencia del incumplimiento de la licencia", ha subrayado el delegado.

Todo ello se produce después de que el icónico establecimiento haya cerrado sus puertas tras décadas de actividad como una de las discotecas más exclusivas de Madrid. El pasado lunes un Juzgado de Primera Insancia de Madrid práctico la diligencia de lanzamiento, con lo que se concluye el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.

Carabante ha insistido en diferenciar ambos procesos y ha recalcado que mientras la clausura de la terraza responde al Ayuntamiento, el cierre del establecimiento en su conjunto obedece a cuestiones internas del propietario.