El Ayuntamiento realizará nuevas mediciones para la actualización de las zonas de protección acústica de la capital

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid tomará nuevas mediciones de los niveles de ruido en la ciudad para estudiar la actualización de zonas de protección acústica y la introducción de nuevas medidas para frenar el impacto de la contaminación acústica en los vecinos, dentro del nuevo Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA).

Así lo ha trasladado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido de la Ciudad de Madrid, en la que se han expuesto las líneas generales del nuevo plan municipal ante representantes de los grupos municipales de la oposición, así como organizaciones empresariales, ecologistas y vecinales.

Carabante ha asegurado que se está "en el buen camino" en la lucha contra el ruido, con medidas que han permitido una reducción de en torno al 85% de la población expuesta a niveles elevados de ruido desde 2006, situando a Madrid por debajo de otras grandes ciudades europeas.

En concreto, el Ayuntamiento ha identificado 33 zonas de la ciudad para las que se establecen propuestas de actuación específicas, entre las que se encuentran entornos con alta concentración de ocio o actividad económica y grandes ejes viarios, como el paseo de la Castellana --donde se ubica el estadio Santiago Bernabéu--, la M-30 o calles como Bravo Murillo, Velázquez o General Ricardos.

En paralelo, se han definido 24 zonas tranquilas que el Consistorio pretende preservar, principalmente en grandes parques como El Retiro, la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa o el parque Juan Carlos I, así como corredores verdes y áreas residenciales de baja exposición acústica en Valdebebas y el Ensanche de Vallecas.

"El paseo de la Castellana es una de las 33 zonas donde establecemos que es necesario trabajar. Es verdad que la situación que se produce también, no solo en el Bernabéu, sino en los grandes eventos, hace que tengamos que tomar medidas que van encaminadas a establecer planes de sostenibilidad", ha subrayado el delegado.

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En este sentido, Carabante ha señalado que el nuevo plan municipal actuará en cuatro grandes líneas. Así, apostará por la movilidad sostenible, con el impulso del transporte público, el uso de vehículos eléctricos, la ampliación de puntos de recarga, el desarrollo de la red ciclista, la renovación de flotas municipales y el fomento de la movilidad peatonal y la micromovilidad. Del mismo modo, se contemplan actuaciones como el incremento de autobuses eléctricos de la EMT, la evaluación de la reducción de tiempos de tránsito y espera en paradas o la creación de carriles Bus-VAO.

La segunda línea se centra en el planeamiento urbano y los equipamientos, integrando criterios acústicos en el diseño urbano, ampliando el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) e instalando más pantallas acústicas y paneles fonoabsorbentes, especialmente en accesos a pasos inferiores.

A ello se suma la gestión del ocio nocturno y de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), con campañas de mediación social, control de actividades potencialmente molestas y el análisis de medidas para compatibilizar la celebración de grandes eventos con el descanso vecinal. Por último, el plan refuerza la sensibilización, concienciación y participación ciudadana.

"Al final, somos los ciudadanos, somos los madrileños los que provocamos en ocasiones el ruido y, por tanto, cuanto a más sensibilización y más concienciación tengamos en relación a las molestias que provoca el ruido, más caminaremos a reducir la población afectada", ha explicado Carabante.

OTRAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL AYUNTAMIENTO

En relación con las acciones para mitigar el ruido en la ciudad, el delegado ha recordado en un comunicado otras medidas ya ejecutadas o en marcha como la Ordenanza de Movilidad Sostenible, la ampliación de Bicimad, la protección de los entornos escolares, la creación de zonas de bajas emisiones, la instalación de asfaltado fonoabsorbente o las ayudas Cambia 360.

Asimismo, ha destacado el impacto acústico positivo de las grandes obras de transformación urbana actualmente en ejecución, como el soterramiento de la A-5 y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste, que permitirá reducir la población expuesta a niveles sonoros superiores a los objetivos de calidad acústica. A ello se suma la cubrición de la M-30 a la altura de Ventas, que eliminará el efecto barrera entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Finalmente, Carabante ha recordado que estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley del Ruido y sus reales decretos de desarrollo. "El primer plan de acción contra el ruido es del año 2006, el último se actualizó en 2016 y este mes aprobaremos definitivamente en la Junta de Gobierno este plan que valida las acciones que se han llevado a cabo y marca la hoja de ruta para los próximos años", ha concluido.