El Ayuntamiento recaba información porque "no parece" que Rosalía tuviera "autorización expresa" para el evento

Portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', proyectada en la plaza de Callao - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa que el Ayuntamiento de Madrid está recabando información porque "no parece" que la cantante Rosalía tuviera "autorización expresa" anoche para el evento que generó aglomeraciones y problemas de tráfico en Callao.

La cantante protagonizó anoche una 'performance' en la Plaza de Callao para presentar su último trabajo, 'Lux', que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de 'Motomami'.

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias ylógicamente se actuaría en consonancia", ha declarado la portavoz municipal.