El Ayuntamiento recomienda acudir a Puente del Rey para seguir el Francia-España ante el aforo limitado de Colón

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, ha recomendado a los madrileños acudir a la pantalla instalada en Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de semifinales entre Francia y España, a las 21 horas, debido a que el espacio habilitado en la plaza de Colón es "más limitado".

"Nuestra recomendación a los madrileños, para que no tengan problemas y puedan ver el partido con total normalidad, es que acudan mejor a Puente del Rey", ha afirmado en declaraciones a los medios desde el Centro Deportivo Municipal Casa de Campo.

Cea ha recordado así que la capital dispondrá este martes de dos zonas para ver el encuentro en el que la selección española buscará su pase a la final del Mundial. Por un lado, las dos pantallas del Ayuntamiento en la zona de Puente del Rey y, por otro, la desplegada por la Federación Española de Fútbol en la plaza de Colón.

Al respecto de esta última, la vicealdaldesa, Inma Sanz, apuntó el lunes en declaraciones a la prensa que se aumentará el aforo para permitir más público. Asimismo, subrayó que Madrid "está preparada" para la proyección del partido en la vía pública "con plena normalidad".