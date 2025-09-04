Ayuntamiento reconoce que hay que "darle una vuelta a Plaza Castilla", toda una "asignatura pendiente" para la ciudad

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, coincide en que hay que "darle una vuelta a Plaza Castilla", toda una "asignatura pendiente" para la ciudad.

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán reclamaba ayer al Ayuntamiento de Madrid un debate y "participación real" para "reorganizar y humanizar" Plaza Castilla, informaba la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha destacado que se están ejecutado "grandísimas infraestructuras", unido a reformas en plazas de la ciudad como Jacinto Benavente o Tirso de Molina y otras "pendientes", como Colón y Plaza Castilla.

Esta última, "desde el punto de vista tanto del espacio público, de la calidad de vida, del bienestar o de los diseños urbanos que se exigen en una ciudad del siglo XXI, se necesitaría darle una vuelta". "Estoy seguro de que vamos a abordar esa reflexión que luego necesariamente se debería traducir en un proyecto", ha concluido.