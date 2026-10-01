El Ayuntamiento recuerda que la ley prohíbe llevar cuchillos como los de Sol en la calle y condena su "banalización"

Tiendas de campaña durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Oso y el Madroño ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid para evitar la vandalización del monumento, en el corazón - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado que están prohibidos cuchillos en la calle como los detectados en la acampada de la Puerta del Sol, ha apelado a la Ley de Seguridad Ciudadana, ha remarcado que la norma "es igual para todos" y ha condenado la "banalización" que se pueda estar haciendo de las imágenes enviadas en el requerimiento dirigido a Delegación de Gobierno.

"La ley en España es para todos igual, aquí no hay una ley que es para todos los ciudadanos y otra para los manifestantes de izquierdas que están en la Puerta del Sol", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, para referirse al artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que califica como infracción grave portar, exhibir o usar armas prohibidas fuera de los lugares habilitados para su uso.

"Está terminantemente prohibido portar cualquier tipo de cuchillo o navaja en lugares de pública concurrencia, zonas de ocio, discotecas, conciertos o manifestaciones", ha subrayado. "Y, por si hubiera alguna duda, también lo que dice el reglamento de armas es que hay cuchillos que directamente nunca se pueden llevar por la calle, como navajas que excedan de los 11 centímetros de hoja y hemos cuchillos mucho más grandes que eso en tiendas de campaña de la Puerta del Sol", ha afirmado.

Sanz se ha preguntado si "alguien puede garantizar que en el caso de una reyerta, de una intervención policial, de que los agentes tuvieran que entrar, esos cuchillos, esos adoquines o esos elementos punzantes no iban a ser utilizados contra ellos o contra cualquier otra persona".

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