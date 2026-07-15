El Ayuntamiento reduce desde el viernes a dos carriles por sentido la circulación entre Cibeles y Puerta de Alcalá

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reducirá desde este viernes 17 de julio a dos carriles por sentido la circulación entre la plaza de Cibeles y Puerta de Alcalá por las obras de remodelación del entorno, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor ha subrayado que se han acelerado los plazos de la remodelación del bulevar y "se está trabajando para que pueda estar incluso antes de tiempo". "Eso hace necesario que a partir del 17 de julio se corte un carril en cada sentido de la calle Alcalá y, por tanto, que queden dos carriles a la circulación en la subida desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá", ha detallado.

El Consistorio ha elegido fechas en las que consideran que las afecciones son las menores posibles, entre julio y agosto, cuando los datos de movilidad siempre indican un descenso importante. "Confiamos que en el mes de septiembre ya recuperaremos la circulación de todos los carriles de subida de Cibeles a Alcalá", ha apuntado.