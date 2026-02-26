El Ayuntamiento refuerza el personal ante un incremento de las citas semanales de empadronamiento de 7.000 a 11.000

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dado cuenta del refuerzo del personal de las oficinas de atención llevado a cabo en el Ayuntamiento para hacer frente al incremento de las citas semanales de empadronamiento, que han pasado recientemente de las 7.000 a las más de 11.000 tras conocerse el proceso extraordinario de regularización anunciado por el Gobierno de España.

Esa regularización "tiene mucho que ver con el repunte en las solicitudes de citas de empadronamiento", ha señalado la también portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, para añadir que "desde el Ayuntamiento de Madrid se han tomado ya medidas para incrementar sustancialmente el número de citas".

Además de aumentar el personal de las oficinas de atención, el Consistorio también está aplicando medidas antifraude de la mano de las investigaciones a cargo de la Policía Municipal.