Ayuntamiento remodelará Alcalá-Cibeles, peatonalizará el casco histórico de Barajas o rehabilitará Benavente y Oporto

Archivo - Operarios de pavimentación trabajan durante la presentación del nuevo paquete de calles de la Operación Asfalto - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid remodelará en 2026 la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia, acometerá la peatonalización del casco histórico de Barajas, la urbanización de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas o las rehabilitaciones de plazas como la de Chamberí, Oporto o Jacinto Benavente.

Son algunas de las actuaciones dibujadas en el proyecto de presupuestos de 2026 presentado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz.

El área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente, dispondrá de un un presupuesto de 645,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% respecto a 2025. Las cuentas contemplan grandes proyectos ya iniciados como Parque Ventas y Parque Castellana. En total, las mejoras en el espacio público de la ciudad contarán con un presupuesto de 166,2 millones de euros.

En el capítulo de equipamientos, con un presupuesto de 149 millones de euros, hay previstas partidas para continuar dotaciones ya iniciadas como el complejo municipal de Legazpi, el aulario del CIFSE, el centro cultural y juvenil de Ciudad Lineal y el espacio cultural de Prado 30, entre otros.

También para iniciar la construcción de otras instalaciones como las dos nuevas escuelas infantiles de Usera y Retiro, el centro cultural, biblioteca y auditorio de El Cañaveral, la Comisaría Integral de Policía Municipal de Villaverde o los dos nuevos equipamientos sociales del Palacio de la Duquesa de Sueca.

Igualmente, las cuentas de 2026 permitirán seguir reforzando la labor de reforma en instalaciones municipales ya existentes. Los trabajos de conservación y mejora de las vías públicas contarán con un presupuesto de 208,4 millones de euros y se centrarán, como en ejercicios anteriores, en la mejora de calzadas, aceras, accesibilidad, alumbrado, túneles urbanos y pasos a distinto nivel, prestando una especial atención a los entornos escolares y de los centros de mayores.