El Ayuntamiento seguirá en Casa Árabe aunque "vigilantes" tras la salida de Irene Lozano y su "gestión criminal"

Archivo - Fachada de la Casa Árabe, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento se mantendrá en el consorcio de Casa Árabe, aunque "vigilantes", después de que haya salido quien fuera su directora, Irene Lozano, "la escribano de Pedro Sánchez", con cuya "gestión criminal" la institución iba camino de la "bancarrota".

Desde Ventas, Almeida ha recordado que ya pidieron el cese de Lozano, de quien ha afirmado que no llegó a la dirección de Casa Árabe "por sus méritos sino por ser la escribano de Pedro Sánchez". "Entró en política en UPyD pidiendo la regeneración y se ha convertido en el símbolo de lo peor de la política, en una superviviente a toda costa del erario público", ha criticado.

"Nosotros planteamos que se iba Irene Lozano o nos íbamos nosotros. Y que para que no nos fuéramos nosotros era necesario que hubiera un diplomático de carrera que pusiera orden en Casa Árabe", ha explicado, tras insistir en que las condiciones puestas encima de la mesa "se han cumplido" y así se ha acordado el cese de Lozano, "la condición de que dejara de vivir del erario público y dejara de destrozar Casa Árabe, con una gestión casi criminal, y el nombramiento de un diplomático de carrera".

Este diplomático de carrera ha presentado unos presupuestos para el año que viene que contaron con el voto favorable del Ayuntamiento y que "conducen a que se pueda enderezar el rumbo de Casa Árabe". En todo caso, desde el Consistorio seguirán "vigilantes" y "si ese rumbo no se endereza no habrá ningún problema en irse de Casa Árabe".

El Ayuntamiento suma a su aportación financiera otra en especie dado que la sede de Casa Árabe son las Escuelas Aguirre, propiedad municipal y cedida hasta el año 2034. Tras recordarlo, Almeida ha insistido en la "gestión criminal" y la "negligencia criminal" de Lozano, que "conducía a la bancarrota".

Era una persona que "estaba ahí por ser enchufada por Pedro Sánchez porque no tenía mayor mérito para estar en Casa Árabe". "Hemos dado ese voto de confianza pero seguimos vigilantes para que la época de Irene Lozano jamás vuelva a Casa Árabe porque supondría la desaparición por las gravísimas irregularidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas y que espero que algún día supongan que tenga que responder contablemente, es decir, con su bolsillo, Irene Lozano, ante los tribunales", ha zanjado el alcalde.

La Comunidad de Madrid sí ha anunciado su salida del consorcio al considerar que su gestión ha afectado a la "credibilidad" de la institución, una decisión que se produce tras la publicación del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024 en el que advierte de deficiencias en el control interno, ausencia de procedimientos de gestión y una situación económica marcada por "resultados negativos" recurrentes que generan "incertidumbre sobre la viabilidad del Consorcio".