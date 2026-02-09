El Ayuntamiento señala que se mantendrá "alerta" ante la apertura de una pizzería sin empleados en la calle Gaztambide

Archivo - Foto de archivo de unas pizzas. - FRATELLI FIGURATO - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid se mantendrá "alerta" ante la apertura de una nueva pizzería en la calle Gaztambide de la capital sin empleados y sin consumo en el propio local.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios desde el Centro de Operaciones de EMT Madrid, donde ha indicado que este establecimiento en el distrito de Chamberí funcionará como tipo "vending" y ha confirmado que tiene licencia para su apertura.

Pazzi, como se denomina el establecimiento, abrirá sus puertas "muy pronto", según la propia página web del comercio, y elaborará sus productos únicamente mediante robots 24 horas al día, 7 días a la semana, algo que la cadena ya ha llevado a cabo en otros países.

En este escenario, Carabante ha asegurado que se llevarán a cabo "las inspecciones necesarias" para "poner freno" a las molestias que la actividad de esta cadena pueda causar de cara a "garantizar los derechos" de los vecinos.

"Lo que tenemos que hacer es conciliar la necesaria actividad económica con el descanso y el respeto a los derechos de los vecinos. Por tanto, que tengan la tranquilidad los vecinos de que el Ayuntamiento de Madrid va a velar para que se cumplan las condiciones que deben regir esta actividad", ha afirmado.