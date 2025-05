El Ayuntamiento sigue "en stand-by" sin tomar de momento ninguna decisión sobre si acometerá la reforma del Dos de Mayo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sigue "en stand-by" sin tomar de momento ninguna decisión sobre si acometerá la reforma de la céntrica plaza del Dos de Mayo, ha trasladado a la prensa la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, desde el Paseo del Prado.

El jurado del concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) para remodelar la plaza ha revisado el fallo que emitió en diciembre para finalmente declara desiertos tanto el primero como el tercer premio. El segundo premio ha sido otorgado a la propuesta 'Sol y sombra', de Carlos Alberto Pita y Xoan Manuel Pérez.

"El proyecto que se decidió por el jurado no cumplía las normas propias del concurso y no solamente porque incumplía las bases, sino que también hubo unas consultas, en las que se dijo que no podían mover el monumento de Daoiz y Velarde, con lo cual quedaron automáticamente descalificados", ha explicado García Romero a la prensa.

Al área le queda cerrar el proceso para que puedan presentarse los recursos que estimen conveniente quienes concurrieron, resolverlos y determinar. "Pero nosotros como Ayuntamiento no hemos tomado de momento ninguna decisión sobre si se va a hacer la reforma de la plaza del Dos de Mayo y, en caso de hacerla, cómo se haría. De momento estamos en stand-by", ha descrito.