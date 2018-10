El Ayuntamiento solicitó ayer a Delegación la instalación de cámaras de videovigilancia en Puente de Vallecas

Publicado 20/02/2018 10:51:48 CET

Están "a la espera de tener dotación presupuestaria" para tramitar el contrato de Bellas Vistas (Tetuán) por las limitaciones del techo de gasto

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid solicitó ayer formalmente a Delegación de Gobierno la instalación de cámaras de videovigilancia en el barrio de San Diego de Puente de Vallecas, ha informado este martes el coordinador general de Seguridad, Daniel Vázquez, en la comisión de Salud, Seguridad y Emergencias.

Vázquez ha detallado que son dos los procesos de instalación de cámaras solicitados por el Ayuntamiento en este momento, ambos en tramitación. El primero es el del barrio de Bellas Vistas, en Tetuán, solicitadas a Delegación de Gobierno el pasado 16 de octubre y autorizadas el 8 de noviembre.

En este momento el Ayuntamiento "está a la espera de tener dotación presupuestaria para tramitar el contrato porque hay una situación presupuestaria de techo de gasto que impide cuestiones que afectan a la actividad municipal". El segundo proceso es el de Puente de Vallecas.

El coordinador ha explicado al PP que se trata de un complejo proceso burocrático que tiene una duración aproximada de un año desde que se inicia la solicitud, después de pasar por la debida valoración técnica de las necesidades de seguridad, su correspondiente informe técnico, la convocatoria de la comisión de garantías de la videovigilancia por parte de Delegación, su posterior visto bueno y todo ello para desembocar en el procedimiento de contratación administrativa, que ahora verá aumentar su complejidad con la nueva Ley de Contratos Públicos.

Daniel Vázquez ha defendido que la videovigilancia no es la única ni la mejor medida contra la inseguridad. También ha destacado que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha otras medidas, como incremento del patrullaje o las patrullas a caballo.

La edil popular Inmaculada Sanz ha instado a Ahora Madrid a dimitir "si no saben gestionar los presupuestos" porque "parece que no han tenido tiempo desde noviembre" para dar curso a la petición formalizada ayer. No sabe si detrás de ello se encuentra "el sectarismo, la desidia o la incapacidad de gestión".

"Hoy mandan la petición a Delegación de Gobierno porque ustedes son más partidarios de tuits a favor de planfletos infectos", en relación a la campaña informativa sobre el consumo de drogas del Ayuntamiento de Zaragoza, ha terminado la concejala.