El Ayuntamiento suma a la plantilla municipal 122 nuevos auxiliares de Servicios Sociales

Imágenes del acto de bienvenida a los nuevos auxiliares de servicios sociales. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid suma a la plantilla municipal 122 nuevos auxiliares de Servicios Sociales, una incorporación que se ha completado esta semana.

Desde diciembre, hasta 122 profesionales de esta categoría han ingresado de manera progresiva en la plantilla municipal como funcionarios de carrera tras superar la oposición, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Todos ellos han realizado un curso de acogida organizado por Madrid Talento y por el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad antes de acceder a su nuevo puesto de trabajo en diferentes recursos del área social y los distritos.

Un total de 106 efectivos contribuirán a mejorar la atención en los 40 centros de servicios sociales de los 21 distritos. La mayoría de estos profesionales se integrarán en el Servicio de Información y Acogida (SIA) que desde 2024 se encarga de la recepción y primera atención de carácter informativa a los usuarios que acuden a los centros de Servicios Sociales municipales.

"Son, por tanto, la primera cara que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad que requieren atención social primaria. Gracias a su desempeño, descargan a los trabajadores sociales de la labor informativa, con el objetivo de que estos puedan centrarse en la intervención social", ha informado el Consistorio. En la actualidad, el SIA resuelve el 40% de las demandas que presentan los usuarios de los centros de servicios sociales.

CENTRO SAN ISIDRO

Además quince nuevos auxiliares de Servicios sSociales se han unido al equipo multidisciplinar de trabajadores del Centro de Acogida San Isidro, uno de los recursos que componen la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, mientras que un auxiliar de servicio sociales se ha integrado en la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada.

Esta nueva promoción corresponde a una oferta de empleo público convocada en 2024. Los 122 nuevos auxiliares han accedido a una plaza fija en un cuerpo que hasta ahora contaba con 160 efectivos y en el que tres de cada cuatro trabajadores tenían un contrato temporal.

Entre 2019 y 2025 se han incrementado los efectivos totales de los servicios sociales municipales un 25% pasando de 956 a 1.191. En auxiliares de Servicios Sociales se ha pasado de 69 a 161 efectivos, más del doble, un 133 % más.

En técnico en integración social el incremento es casi del triple, de 14 a 41, un 193%, todos ellos personal fijo. En la categoría de trabajadores sociales, el cuerpo más numeroso, el incremento ha sido del 13%, de 873 a 989 efectivos, reduciendo la temporalidad de este personal en un 37%.

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento de Madrid continúa así la implementación de las actuaciones definidas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027, que contempla la incorporación a lo largo de ese periodo de 329 nuevos profesionales mediante una inversión superior a los 15 millones de euros.

Entre 2023 y 2025 se han sumado a la plantilla municipal 235 nuevos profesionales y en 2026 está previsto incorporar 56 nuevos efectivos: 26 educadores sociales, trece psicólogos, trece coordinadores técnicos y cuatro coordinadores de inclusión social. En la actualidad, el 86% de las medidas que recoge el plan ya han concluido o se encuentran en ejecución.