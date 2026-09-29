El Ayuntamiento también envía requerimiento al delegado para que disuelva la acampada y si no recurrirán a la Justicia

Vista general de la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampados en la Puerta del Sol para exigir nuevas medidas para el problema de la vivienda en lo que h - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, como ya hiciera esta mañana la Comunidad, para que en cumplimiento de sus atribuciones disuelva la acampada de la Puerta del Sol con carácter inmediato y, de no hacerlo, ha advertido que "se llevarán a término las acciones legales que procedan".

En la carta, la también portavoz municipal ataca la "falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid en relación a la concentración no autorizada situada en la Puerta del Sol".

El Consistorio reclama a Martín que "adopte las medidas a su alcance para disolver una concentración que supone un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico, importantes dificultades para la movilidad en la zona y riesgo para la integridad y seguridad de las personas allí acampadas, además de para todo el entorno en caso de un incidente o amenaza".

El requerimiento se formula sustentándose "los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia y responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones".

En el texto la vicealcaldesa indica que durante manifestación autorizada el sábado al Sindicato de Inquilinas se detectó por parte de Policía Municipal antes de las 21 horas a "un grupo de unas 200 personas que desplegaron entre 30 y 40 tiendas de campaña en la Puerta del Sol, solicitándose en ese momento y hasta en dos ocasiones la actuación del Cuerpo Nacional de Policía".

Según detalla el escrito, "en la cabecera de la manifestación, en la confluencia de la Plaza de la Cortes con la calle Duque de Medinaceli, donde el Cuerpo Nacional de Policía tenía un vallado y recursos para proteger el Congreso de los Diputados, una persona con megafonía invitaba a los participantes a dirigirse a la Puerta del Sol y en torno a las 21.30 horas se observa como una gran masa de manifestantes procedentes de la cola y que no había avanzado de Alcalá acceden a la Puerta del Sol para, prácticamente de manera simultánea, otra masa muy numerosa procedente de la cabecera acceder a este mismo punto por Carretas, alterando de esta manera el recorrido".

Es en este momento cuando "los recursos municipales observan por primera vez la presencia de dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía, que se sitúan frente a la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, retirándose unos cinco minutos después y no volviendo a observarse ningún recurso más de este Cuerpo hasta bien entrada la madrugada, a 3.45 horas, cuando acudió un furgón de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)".

Desde el Ayuntamiento insisten en que "un grupo numeroso de manifestantes alteraron el recorrido previsto de la manifestación" y que "Delegación del Gobierno había tomado conocimiento". Una vez producido este hecho, "los diferentes contactos realizados por los mandos de guardia al máximo nivel de Policía Municipal durante la madrugada del día 26 al 27, tanto con el jefe de Operaciones como con el indicativo de las UPR que acudió al lugar, donde se les proponía la realización de una actuación conjunta para restituir la normalidad en ese espacio público, fueron totalmente infructuosos".

"INCUMPLIMIENTO" DE LOS MANIFESTANTES E "INACCIÓN" DE LA AUTORIDAD

Desde el Cuerpo Nacional de Policía, continúa el Consistorio, alegaron "instrucciones precisas de que fuese tratado como una supuesta ocupación de vía pública". "Como resultado del incumplimiento de las condiciones de la manifestación comunicada y de la inacción de quien tiene la competencia para mantenimiento del orden público, en este momento existe una concentración reivindicativa de personas acampadas en la Puerta del Sol sin ningún tipo de comunicación o autorización" del que tengan constancia.

Rechazan desde el Ayuntamiento que fuese "una mera y espontánea ocupación de la vía pública, ya que obedece claramente a una convocatoria reivindicativa de la que se tienen múltiples pruebas".

Esa concentración no comunicada "no solo supone un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico sino, entre otras cosas, importantes dificultades para movilidad en la zona y el consecuente riesgo para la integridad y seguridad, tanto de las personas allí acampadas como para todo el entorno en caso de un incidente o amenaza".

"ALTERCADOS EN LA SEDE DE LA PRESIDENCIA"

A lo que suman que "se tiene constancia de que ya se han producido determinados altercados en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, protagonizados por personas procedentes de esta concentración, como arrojo de pintura o subirse a los balcones de esta sede institucional".

Se trata de "hechos violentos e inadmisibles" que además "pueden provocar daños a un patrimonio que es BIC, posible accidentes y daños de los que suben al edificio, además de la posible entrada sin autorización en una sede institucional de un gobierno".

Añaden que tienen constancia también de que las personas concentradas están haciendo "un uso inadecuado de elementos urbanos, como toldos y farolas, con el importante riesgo de seguridad que les supone, tanto para ellos como para cualquier persona que circule por el entorno".

"Y tenemos acreditados también varios incidentes violentos dentro de esa concentración, sin que la Delegación haya hecho nada para impedirlos", han apostillado.

Eso ha llevado al Ayuntamiento a arremeter contra "la dejación de funciones y la inacción de la Delegación desde el mismo sábado, y que hoy continúa, que supone un flagrante incumplimiento del ordenamiento jurídico, además de ser un riesgo cierto para la seguridad e integridad física de las personas".

"LA RESPONSABILIDAD DE ESTA CONCENTRACIÓN ES DE LA DELEGACIÓN"

La vicealcaldesa ha remarcado en el escrito que la Delegación del Gobierno "ostenta funciones de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantía de la seguridad ciudadana a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", como que tiene "la competencia para el mantenimiento del orden público a través de dichos Cuerpos".

"La responsabilidad de la existencia de esta concentración es claramente de esa administración (Delegación de Gobierno), por lo que el riesgo para las personas que la realizan también lo es", ha subrayado Sanz.

Es por eso que advierte que, "en caso de ocurrir un incidente dentro o proveniente de la periferia, la falta de organización de la propia concentración para una correcta evacuación podría tener consecuencias drásticas para la seguridad e integridad física, tanto de las personas que se encuentran allí concentradas como de los viandantes, trabajadores y comercios de la zona afectada".