Archivo - Archivo.- Turistas en tuk tuk en la calle Mayor - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado este miércoles que el Ayuntamiento tiene "prácticamente finalizada" la resolución para regular los tuk-tuk y ha remarcado que estará aprobada antes de finalizar el mandato.

"Yo creo que a lo largo de las próximas semanas podremos tener un texto cerrado para ponerlo en marcha", ha explicado en declaraciones a los medios durante una visita a las obras de soterramiento de la A-5.

La regulación de los tuk-tuks buscará evitar la ilegalidad de que actúen como transporte de viajeros, no limitándose a una función meramente turística. En la resolución trabajan tanto el Área de Seguridad y Emergencias y las de Turismo y Movilidad. "Estamos configurando ese último texto para poder hacerlo viable", ha detallado.

El delegado ha recordado que desde el Consistorio se ha puesto en marcha, junto con Policía Municipal y agentes de Movilidad, campañas específicas para "hacer control de la indisciplina viaria" que se produce como consecuencia del uso de los tuk-tuk.